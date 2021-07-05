Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

Відомо, що дівчата потрапили у поле зору поліціянтів під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, правоохоронці виявили дописи зі світлинами та відео, як кілька дівчат з музикою, танцями та феєрверками розважалися на Меморіалі Героїв Небесної сотні, що на вулиці Підвальній.

Додамо, що наразі відео з вечірки активно поширюють користувачі соцмереж.

Водночас виконувач обов’язків директора ЛКП “Муніципальна варта” Володимир Данилюк також прокоментував вечірку на Меморіалі Героїв Небесної сотні.

“Мені дуже прикро, що наша молодь не усвідомлює значення цього громадського простору. Зі свого боку ми скерували листа в поліцію, щоб вони дали правову оцінку діям цих молодих людей. По факту, охоронець підійшов до цих молодих людей, але зробив він це, на мій погляд, дещо запізно. Він зупинив це все, і дівчата вимкнули музику та покинули територію. Але все ж він мав це попередити, запобігти”, – каже Данилюк.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України – осквернення пам’ятника. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Триває досудове розслідування.