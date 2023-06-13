Джерело: пресслужба МЗС Франції
У кампанії брали участь державні чи пов’язані з владою РФ структури, зокрема російські посольства, культурні центри та російські актори.
Окрім цього, щонайменше чотири французькі газети – Le Parisien, Le Figaro, Le Monde та 20 Minutes – стали жертвами цієї кампанії, зауважили в агентстві AFP. Також постраждали й низка інших великих ЗМІ, зокрема німецькі: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel та Bild.
Щобільше, МЗС Франції зафіксувало спробу створити копію власного вебсайту.
Читайте також:
Читайте також:
Французьке відомство наголосило, що участь російських посольств у поширенні дезінформації є “ще однією ілюстрацією гібридної стратегії, яку реалізує Росія, щоб підірвати умови для мирних демократичних дебатів і, отже, підірвати демократичні інститути”.
Міністерка закордонних і європейських справ Французької Республіки Катрін Колонна засудила ці дії, наголосивши, що така поведінка не гідна постійного члена Ради Безпеки ООН. Додавши, що “жодна спроба маніпуляції не втримає Францію від підтримки України перед лицем російської агресивної війни”.
Французька влада тісно співпрацює зі своїми партнерами, щоб перемогти гібридну війну під проводом Росії”, – заявила глава Міністерства.
- За даними Міністерства юстиції США, китайські ботоферми посилюють російську пропаганду в США та поширюють фейки. Десятки акаунтів об’єднує те, що вони намагалися видати себе за справжніх американців.
- Російська пропаганда, що є мутованою версією радянської, сьогодні вважається одним з найпотужніших елементів й методів маніпулювання свідомостями людей.
- У Кремлі підготували методичку для росЗМІ про те, як саме потрібно підбивати підсумки 2022 року. Усі рекомендації поділено на чотири блоки: “Головне”, “Посилення Росії”, “СВО” (так влада РФ називає війну з Україною) та “Новий світопорядок”.
- У Німеччині дехто вимагав зміни курсу щодо України. Розслідування журналістів показало, що ключові фігури кампанії мають зв’язки з російською державою або ультраправими.
- Облікові записи Twitter, якими керують авторитарні уряди в Росії, Китаї та Ірані, отримують вигоду від змін у політиці платформи, оскільки це полегшує їм залучення нових підписників і трансляцію пропаганди та дезінформації для більшої авдиторії.