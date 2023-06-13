Французька державна структура протидії іноземному впливу VIGINUM викрила Росію у проведенні масштабної "цифрової кампанії дезінформації" проти Франції, що здійснювалася за допомогою фейкових інтернет-сайтів. Сторінки маскувались під сайти французьких ЗМІ або органів влади та поширювали дезінформацію.

Джерело: пресслужба МЗС Франції

У кампанії брали участь державні чи пов’язані з владою РФ структури, зокрема російські посольства, культурні центри та російські актори.

Окрім цього, щонайменше чотири французькі газети – Le Parisien, Le Figaro, Le Monde та 20 Minutes – стали жертвами цієї кампанії, зауважили в агентстві AFP. Також постраждали й низка інших великих ЗМІ, зокрема німецькі: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel та Bild.

Щобільше, МЗС Франції зафіксувало спробу створити копію власного вебсайту.

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Французьке відомство наголосило, що участь російських посольств у поширенні дезінформації є “ще однією ілюстрацією гібридної стратегії, яку реалізує Росія, щоб підірвати умови для мирних демократичних дебатів і, отже, підірвати демократичні інститути”.

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Міністерка закордонних і європейських справ Французької Республіки Катрін Колонна засудила ці дії, наголосивши, що така поведінка не гідна постійного члена Ради Безпеки ООН. Додавши, що “жодна спроба маніпуляції не втримає Францію від підтримки України перед лицем російської агресивної війни”.