У Великій Британії розпочали офіційне розслідування проти компаній Google та Amazon з огляду на ймовірне порушення законодавства про захист прав споживачів.

Про це поінформували в пресслужбі британського Управління з питань конкуренції та ринку (СМА).

На думку регулятора, компанії не намагаються запобігати появі неправдивих відгуків або своєчасно їх видаляти.

“CMA висловлює занепокоєння тим, що Amazon і Google не роблять достатньо для боротьби із фальшивими відгуками на своїх сайтах. Управління збиратиме додаткову інформацію від двох компаній, щоб визначити, чи могли вони порушити закон про захист прав споживачів, вживаючи недостатньо заходів для захисту покупців від таких відгуків на сайтах”, – зазначається у повідомленні.

Перші перевірки британський регулятор розпочав ще в травні 2020 року. Оцінювалися внутрішні системи та процеси кількох платформ, покликані ідентифікувати та видаляти фальшиві відгуки про товари.

Тепер оголошено про початок офіційного розслідування.

Як інформує британське агентство BBC, у СМА вважають, що фальшиві та оманливі відгуки можуть вплинути зокрема на рейтинг бізнесу (інтернет-магазинів, котрі стали особливо популярними в період пандемії).

“Ми стурбовані тим, що мільйони онлайн-покупців можуть бути введені в оману, прочитавши фейкові відгуки, а потім витратити гроші, спираючись на ці рекомендації. Крім того, це просто несправедливо, коли деякі компанії можуть фальшувати п’ятизіркові відгуки, щоб зробити свої продукти або послуги найбільш помітними, в той час, як законослухняні компанії програють. Важливо, щоб ці технологічні платформи брали на себе відповідальність, і ми готові діяти, якщо дійдемо висновку, що вони роблять недостатньо”, – наголосив директор CMA Андреа Косчеллі.

Якщо в CMA переконаються, що Amazon і Google справді допускали порушення, покарання може як обмежитися офіційним зобов’язанням переглянути механізми пошуку та усуненням фейковий відгуків, так і варіантом, коли справа дійде до суду.

В Amazon вже запевнили, що нададуть всебічну допомогу CMA в розслідуванні. Представник Amazon заявив, що компанія виділила “значні ресурси на запобігання появі фейкових або мотивованих відгуків”.

У компанії Google, своєю чергою, зазначили, що згідно з їх політикою, відгуки “повинні ґрунтуватися на реальному досвіді”. В компанії запевнили, що в разі порушень “вживатимуть заходів” (зокрема, відімкнуть облікові записи користувачів).