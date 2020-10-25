За фактом діяльності незаконної "додаткової" виборчої дільниці на Сумщині відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Раніше сьогодні стало відомо, що у селі Соснівка Конотопського району Сумської області працює незаконна дільнична виборча комісія, яка проводить голосування паралельно зі справжньою ДВК.

Поліція відкрила за фактом роботи фейкової виборчої дільниці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 157 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права).

Наразі слідство триває і всі обставини з’ясовуються, але поліціянти припускають, що до створення незаконної дільниці причетний місцевий підприємець.

“Наразі з‘ясовано, що до організації цієї «виборчої дільниці» може бути причетний один із місцевих підприємців, проте дана інформація уточнюється”, — зазначили у пресслужбі.

Примітно, що організатори не тільки відкрили власну дільницю, надрукували власні бюлетені, а й розіслали мешканцям населеного пункту запрошення.