Фейкову «міськраду» ліквідували в Запорізькій області

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За інформацією правоохоронців, в регіоні функціонувала така собі “Гуляйпільська міська рада”. Ініціював створення псевдодержавного утворення місцевий мешканець.

Учасники “міськради” влаштовували мітинги за невизнання чинної української влади. На зборах навіть обрали “міського голову” і “депутатів”, які мали печатки так званих органів самоврядування.

“Зловмисники закликали до утворення силових груп швидкого реагування для захоплення органів влади, правоохоронних та судових структур, агітували місцевих мешканців приєднуватись до “руху” через проведення масових акцій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні”, — розповіли в СБУ.

СБУ також надало фотографію вилучених документів так званих делегатів Всеукраїнського Національного Конгресу. У квітні поточного року правоохоронці викрили фейкову “сільраду” на Миколаївщині, очільник якої так само брав участь в цьому конгресі — заході, метою якого було створення паралельних офіційним органів влади в Україні.