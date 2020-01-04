У Facebook з'явилася фейкова сторінка президента НАН Бориса Патона, з якої розповсюдили похвальний пост на адресу новорічного відео Глави держави.

Про це повідомили у прес-службі НАН.

Раніше в соціальній мережі Facebook з’явився акаунт під ім’ям президента Національної академії наук України Бориса Патона, якому напередодні виповнився 101 рік, як зображення профілю в акаунті було використано фото академіка.

Із зазначеного аккаунта в п’ятницю, 3 січня, був поширений хвалебний пост на адресу Президента Володимира Зеленського та його новорічного звернення, що спричинив жваву дискусію в суспільстві. Згодом новини про це з’явилися в ряді українських засобів масової інформації.

“Україна повинна хотіти стати Швейцарією. Варварству місце на звалищі історії. Дякую президенту за таке чудове, епохальне привітання країни”, — цитували Патона ЗМІ.

У суботу, 4 січня, в НАН повідомили, що академік акаунтів у соціальних мережах не веде, а до похвальних дописів на адресу Глави держави відношення не має.

“Вчора деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що нібито президент НАН України академік Борис Патон на своїй сторінці в Facebook прокоментував новорічне звернення президента України Володимира Зеленського. Хочемо зауважити, що академік Борис Патон не має особистих сторінок в соціальних мережах. Сторінка у Facebook, на яку посилаються ЗМІ, є фейковою. Академік Борис Патон до неї жодного відношення не має, як і до будь-яких дописів на ній”, — зазначили в НАН.

Зазначимо, наразі фейкову сторінку у соціальній мережі заблоковано.