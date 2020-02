Відповідний пост Білл Монтенейрі опублікував на минулих вихідних в групі прихильників президента США Дональда Трампа на прийдешніх виборах OperationFlagDrop.

На кадрі, який опублікував Монтенейрі, він зображений із чоловіком, який зовні віддалено, але нагадує відомого актора Кіану Рівза. Вони разом тримають плакати з передвиборчими гаслами Трампа — “Підтримаємо велич Америки” та “Трамп 2020”.

Пізніше чоловік, мабуть, усвідомив свою помилку, і видалив свій пост. Однак, як відомо, що потрапляє в Інтернет, то залишається в ньому назавжди. Скріншот поста легко можна знайти в Twitter.

На відміну від автора фото, фанати актора відмінно пам’ятають, як Кіану Рівз виглядає, і зовнішня схожість на нього відвідувача байк-шоу виявилася недостатньою, щоб обдурити їх.

Ця ситуація здалася користувачам смішною та соцмережі заполонили меми. Інтернет-користувачі порівнювали чоловіка на фото з дешевими товарами та неякісними послугами, придумували йому співзвучні з ім’ям актора прізвиська (“Біану Брівз”, “Ріану Ківз”, “Каное Рівз”, “Нео/Ное”) та не тільки.

But that's the real Keanu tho? pic.twitter.com/2YNSL87IA4

— Put Sagat in GBVS (@PigBoyLeon) February 16, 2020