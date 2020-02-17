Американець похвалився фотографією з Кіану Рівзом, який тримає плакат на підтримку президента Дональда Трампа. Чоловік на фото виявився зовсім не актором.

Відповідний пост Білл Монтенейрі опублікував на минулих вихідних в групі прихильників президента США Дональда Трампа на прийдешніх виборах OperationFlagDrop.

На кадрі, який опублікував Монтенейрі, він зображений із чоловіком, який зовні віддалено, але нагадує відомого актора Кіану Рівза. Вони разом тримають плакати з передвиборчими гаслами Трампа — “Підтримаємо велич Америки” та “Трамп 2020”.

“На Меріленд Байк Шоу в ці вихідні з Кіану. Очевидно, він теж відновлює старовинні байки і є прихильником Трампа!”, — прокоментував Монтенейрі.

Пізніше чоловік, мабуть, усвідомив свою помилку, і видалив свій пост. Однак, як відомо, що потрапляє в Інтернет, то залишається в ньому назавжди. Скріншот поста легко можна знайти в Twitter.

На відміну від автора фото, фанати актора відмінно пам’ятають, як Кіану Рівз виглядає, і зовнішня схожість на нього відвідувача байк-шоу виявилася недостатньою, щоб обдурити їх.

Ця ситуація здалася користувачам смішною та соцмережі заполонили меми. Інтернет-користувачі порівнювали чоловіка на фото з дешевими товарами та неякісними послугами, придумували йому співзвучні з ім’ям актора прізвиська (“Біану Брівз”, “Ріану Ківз”, “Каное Рівз”, “Нео/Ное”) та не тільки.

But that's the real Keanu tho? pic.twitter.com/2YNSL87IA4 — Put Sagat in GBVS (@PigBoyLeon) February 16, 2020

Чоловіка, якого Монтенейрі сплутав з героєм “Матриці”, як виявилося звуть Нік Герман. Він, також як і Білл, живе в Меріленді і захоплюється байками. І ця ситуація не здалася йому веселою.

“Окей, це безумство. Якийсь придурок зробив моє фото в минулі вихідні на Timonium Bike Show і тепер публікує в Instagram, що зустрів Кіану Рівза. Господи, справді? Так, це Я праворуч. Що не так з людьми? І він отримав 250 тисяч лайків”, — прокоментував він.