Користувачі Мережі з'ясували, що за фен був використовуваний при спробі висушити стілець Президента Володимира Зеленського перед пресконференцією в Маріїнському парку.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, сьогодні в Маріїнському парку в Києві пройшла пресконференція Президента Володимира Зеленського. За день до заходу в парку підстригли газон, а сьогодні з самого в столиць ранку накрапав дощ.

Організатори не передбачили навіси на випадок негоди, в зв’язку з чим намокли і сцена, і стільці, призначені для журналістів та Президента.

Перед початком заходу в Мережі з’явилося відео, на якому група з 4 осіб сушить стільці для Президента та його прессекретарки Юлії Мендель феном.

Інцидент викликав хвилю обурення серед користувачів Інтернету. Емоціями з цього приводу поділилися і політики: думку висловили екснардеп Олег Ляшко та лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко.

Весь день в Мережі не тільки жартують про те, що трапилося, але і аналізують відео. Зокрема, користувачі соцмереж ідентифікували фен, який був використаний для того, щоб висушити стілець.

Виявилося, що цей пристрій марки Dyson, модель — Supersonic HD01.

Його ціна в магазинах варіюється від 9 500 до 14 990 тисяч гривень.