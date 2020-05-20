Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялося раніше, сьогодні в Маріїнському парку в Києві пройшла пресконференція Президента Володимира Зеленського. За день до заходу в парку підстригли газон, а сьогодні з самого в столиць ранку накрапав дощ.
Організатори не передбачили навіси на випадок негоди, в зв’язку з чим намокли і сцена, і стільці, призначені для журналістів та Президента.
Перед початком заходу в Мережі з’явилося відео, на якому група з 4 осіб сушить стільці для Президента та його прессекретарки Юлії Мендель феном.
Інцидент викликав хвилю обурення серед користувачів Інтернету. Емоціями з цього приводу поділилися і політики: думку висловили екснардеп Олег Ляшко та лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко.
Весь день в Мережі не тільки жартують про те, що трапилося, але і аналізують відео. Зокрема, користувачі соцмереж ідентифікували фен, який був використаний для того, щоб висушити стілець.
Виявилося, що цей пристрій марки Dyson, модель — Supersonic HD01.
Його ціна в магазинах варіюється від 9 500 до 14 990 тисяч гривень.
- Раніше повідомлялося, що під час пресконференції Глави держави Дмитра Гордона, який провів 4-годинний стрім з ватажком бойовиків “ДНР” Ігорем Гіркіним, помітили удвох з головою Офісу Президента Андрія Єрмака.