Про це повідомляє Proceedings of the National Academy of Sciences.

У новому дослідженні взяли участь понад 3 800 дорослих американців. Їх просили описати ілюзорних осіб, сформованих на реальних предметах. Вчені виявили, що найчастіше учасники бачили молодих і щасливих осіб чоловічої статі.

“Масштаб гендерної різниці був суттєвим: 90 відсотків зображень ілюзорних осіб у середньому вважалися чоловічими і лише 9 відсотків зображень вважалися жіночими”, – зазначено у дослідженні.

Щоб зрозуміти, що стало причиною гендерної упередженості, вчені провели декілька експериментів, використовуючи зображення з “чоловічими” та “жіночими” кольорами та предметами, проте від цього результат не змінився. Тому вчені дійшли висновку, що це свідчить про вроджений або набутий спосіб обробки інформації мозком.