Про це повідомляє Proceedings of the National Academy of Sciences.
У новому дослідженні взяли участь понад 3 800 дорослих американців. Їх просили описати ілюзорних осіб, сформованих на реальних предметах. Вчені виявили, що найчастіше учасники бачили молодих і щасливих осіб чоловічої статі.
“Масштаб гендерної різниці був суттєвим: 90 відсотків зображень ілюзорних осіб у середньому вважалися чоловічими і лише 9 відсотків зображень вважалися жіночими”, – зазначено у дослідженні.
Щоб зрозуміти, що стало причиною гендерної упередженості, вчені провели декілька експериментів, використовуючи зображення з “чоловічими” та “жіночими” кольорами та предметами, проте від цього результат не змінився. Тому вчені дійшли висновку, що це свідчить про вроджений або набутий спосіб обробки інформації мозком.
“Одне з ймовірних пояснень у тому, що це пов’язано з концептуальним чи лінгвістичним походженням, оскільки чоловік є гендером “за замовчуванням” у соціальній комунікації. Тобто, сприйняття ілюзорної особи в об’єкті викликає поняття “людина”, яке, своєю чергою викликає поняття “чоловік”, якщо додаткова інформація не передбачає іншого”, – резюмували дослідники.
- Нагадаємо, повна заборона феєрверків напередодні Нового року позитивно вплинула на якість повітря у столиці Китаю. За підрахунками дослідників, рівень середньої концентрації небезпечних забруднювачів повітря (PM2,5) становив всього п’ять мікрограмів на кубічний метр у Новорічну ніч, що є рекордом за останні 9 років.
- Нове опитування YouGov EuroTrack + US висвітлює ставлення американців та громадськості у великих західноєвропейських країнах щодо ситуації в Україні. Воювати за Україну у разі нападу Російської Федерації готові громадяни Данії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Водночас більшість громадян Німеччини не хочуть, аби їхня армія захищала українців.
- Дослідники з Університету Тафтса за 18 місяців змогли повністю відновити жабі ампутовану ногу. Тварина може нею рухати і навіть використовувати для плавання.