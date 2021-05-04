Бельгійський фермер з села Еркленес під час виконання аграрних робіт випадково зрушив камінь, що позначав кордон з Францією.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що чоловік під час роботи на тракторі побачив величезний камінь, який заважав йому. Тому фермер вирішив пересунути його на 2,29 метра, навіть не підозрюючи, що це був прикордонний знак.

“Він збільшив Бельгію, а Францію – зменшив, це погана ідея… Я був щасливий, що моє село стало більшим, але мер Бузіні-сюр-Рокне не погодився”, – прокоментував мер Еркленесу Девід Лаво.

Він також додав, що випадковий вчинок викликав суперечки між приватними землевласниками. При цьому сусідня Франція з розумінням відреагувала на помилку.

“Ми повинні зуміти уникнути нової прикордонної війни”, – жартома відповів мер французького села Орелі Велонек.

Місцева влада планує попросити фермера повернути камінь на місце. Якщо він відмовиться, то справу передадуть у Міністерство закордонних справ Бельгії. Пізніше цей інцидент доведеться розглянути франко-бельгійській прикордонній комісії, яка не веде активну діяльність з 1930 року.

Лаво зазначив, що фермеру можуть пред’явити кримінальні звинувачення, якщо він відмовиться повертати Франції шматок землі.