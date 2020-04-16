Італійська компанія-виробник спортивних автомобілів Ferrari почала випускати деталі для перетворення масок для плавання в респіратори.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Виробник автомобілів класу люкс Ferrari почав виготовляти деталі для перетворення в респіратори масок для снорклінгу (вид підводного плавання).

Використовуючи свої технології 3D-друку на заводі в Маранелло Ferrari друкує термопластичні клапани та деталі для з’єднання трубок (фітинги). Вони були розроблені виробником спорядження для підводного плавання Mares.

Партію деталей нададуть виробничій групі Solid Energy, яка займеться перетворенням масок для снорклінгу від спортивного рітейлера Decathlon в респіратори. Утворені респіратори передадуть працівникам охорони здоров’я.

Виглядають маски для снорклінгу так: