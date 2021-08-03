Про це заявив очільник Ferrari Джон Елканн на зустрічі з інвесторами, інформує Autoblog та міжнародне агентство Reuters.

За його словами, компанія вітає законодавчі ініціативи Європейського союзу, згідно з якими автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння будуть поступово заборонятися задля уникнення глобального потепління.

“Ми бачимо таке законодавче регулювання як можливість для нового технологічного зсуву”, – каже Елканн.

Очільник компанії запевняє, що Ferrari зможе зберегти лідерство на ринку спортивних автомобілів навіть після тотальної відмови від двигунів внутрішнього згоряння.

Заява Елканна стала реакцією компанії на новину про те, що ЄС має намір повністю заборонити продаж нових автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами з 2035 року.

Експерти побоюються, що перехід на електрику може завдати серйозного удару тим автомобільним виробникам, у яких двигуни завжди були основним фактором успіху.

До таких належить й Ferrari. Клієнти компанії, побоюються, що при переході на електромотори, Ferrari втратить значну частину свого шарму.

Водночас Елканн запевнив інвесторів, що компанія не боїться зміни технологічної парадигми.

“Електрифікація дозволить нам створити ще більш визначні та унікальні продукти”, – заявив очільник Ferrari.

За його словами, Ferrari випустить свій перший електрокар у 2025 році.

Учервні цього року стало відомо, що німецький автовиробник Audi, який входить до концерну Volkswagen, планує відмовитися до 2033 року від виробництва дизельних і бензинових автомобілів.

Шведська компанія Volvo має намір згорнути виробництво автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2030 року, американський концерн General Motors – з 2035 року.