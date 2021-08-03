Про це заявив очільник Ferrari Джон Елканн на зустрічі з інвесторами, інформує Autoblog та міжнародне агентство Reuters.
За його словами, компанія вітає законодавчі ініціативи Європейського союзу, згідно з якими автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння будуть поступово заборонятися задля уникнення глобального потепління.
“Ми бачимо таке законодавче регулювання як можливість для нового технологічного зсуву”, – каже Елканн.
Очільник компанії запевняє, що Ferrari зможе зберегти лідерство на ринку спортивних автомобілів навіть після тотальної відмови від двигунів внутрішнього згоряння.
Заява Елканна стала реакцією компанії на новину про те, що ЄС має намір повністю заборонити продаж нових автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами з 2035 року.
Експерти побоюються, що перехід на електрику може завдати серйозного удару тим автомобільним виробникам, у яких двигуни завжди були основним фактором успіху.
До таких належить й Ferrari. Клієнти компанії, побоюються, що при переході на електромотори, Ferrari втратить значну частину свого шарму.
Водночас Елканн запевнив інвесторів, що компанія не боїться зміни технологічної парадигми.
“Електрифікація дозволить нам створити ще більш визначні та унікальні продукти”, – заявив очільник Ferrari.
За його словами, Ferrari випустить свій перший електрокар у 2025 році.
Учервні цього року стало відомо, що німецький автовиробник Audi, який входить до концерну Volkswagen, планує відмовитися до 2033 року від виробництва дизельних і бензинових автомобілів.
Шведська компанія Volvo має намір згорнути виробництво автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2030 року, американський концерн General Motors – з 2035 року.
- У квітні цього року автомобільний концерн Mercedes презентував розкішний електрокар EQS з нульовими викидами.
- Німецька автомобілебудівна компанія Audi представила концепт електроседана A6 e-tron на автомобільній виставці в Шанхаї Auto Shanghai 2021.
- Автовиробник Porsche у 2020 році продав понад 20 000 електромобілів Taycan. Це був перший рік випуску цієї моделі. За підсумками року Taycan став одним з найпродаваніших моделей Porsche. Автокомпанія Audi, яка разом з Porsche входить в концерн Volkswagen Group, також відзвітувала про успіхи 2020 року. Згідно зі звітом, у 2020 році було продано 47 324 електрокросоверів e-tron.
- Німецький автомобілебудівний концерн Daimler, виробник автомобілів класу люкс Mercedes-Benz, оголосив про плани перейти на випуск електромобілів Mercedes до 2030 року.