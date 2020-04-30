Один з найбільших музичних фестивалів України Atlas Weekend через епідемію коронавірусу перенесли на 2021 рік.

Про це повідомили організатори фестивалю.

“Через непідвладні нам обставини, Atlas Weekend перенесено на наступний рік. У зв’язку із пандемією COVID-19 ми не можемо наражати на ризик гостей, команду та артистів фестивалю, проводячи його цього літа”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, Atlas Weekend відбудеться 6 – 11 липня 2021 року.

Зазначається, що квитки, придбані на цьогорічний фестиваль, є дійсними на AW 2021.

Наразі організатори проводять переговори зі всіма артистами, щоб вже заявлений лайнап було повністю збережено. Також на гостей чекають анонси ще багатьох нових артистів, що приєднаються до фестивалю наступного року.