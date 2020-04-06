Міжнародний фестиваль документального кіно Docudays UA в зв'язку з карантином пройде в онлайн-режимі.

Про це повідомляється на сайті фестивалю.

“У цьому році в зв’язку з карантином ми вирішили провести 17 Docudays UA онлайн! Для нас це рішення сповнене подіями і експериментами: ми будемо першим українським кінофестивалем, який відбудеться онлайн”, — йдеться в повідомленні.

Docudays UA проходить щорічно протягом останнього тижня березня в Києві. Однак в цьому році він відбудеться пізніше — з 24 квітня по 3 травня включно. У програмі онлайн-кінофестивалю:

Публічні онлайн-трансляції на сайті docudays.ua правозахисних дискусій програми RIGHTS NOW, лекцій та зустрічей, а також розмов про життя і про кіно з режисерами фестивальних стрічок і кінокритиками.

Віртуальний кінотеатр DOCU/SPACE, де можна буде переглянути понад 50 фестивальних стрічок конкурсних та позаконкурсних програм, більшість з яких будуть доступні з 24 квітня по 10 травня.

Ексклюзивні онлайн-події для власників індустріальних акредитацій DOCU/О. Cеред них: Ukrainian Doc Preview — презентація актуальних українських документальних фільмів на стадії виробництва перед фахівцями кіноіндустрії, втілена в партнерстві з Українським інститутом, а також Meet Professionals — цикл онлайн-зустрічей з міжнародними експертами документального кіно.

“Ми хочемо підтримати наших глядачів та глядачок, тож усі фестивальні кінопокази та онлайн-трансляції будуть безкоштовними. За можливості, можна сплатити за перегляд довільну суму або зробити благодійний внесок на сайті фестивалю”, — зазначили організатори фестивалю.