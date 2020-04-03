Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Спочатку фестиваль планувалося перенести з липня на 26 – 30 жовтня, але тепер захід призначили на 21 – 25 червень 2021 року.

“Каннські леви”, по своїй суті, завжди були про творчість і левів. Ми розуміємо, що творче співтовариство стикається з іншими проблемами, і просто не в змозі створювати конкурентні фестивальні проєкти. Маркетингова і креативна індустрії, як і багато інших, в даний час знаходяться в сум’ятті, та цілком очевидно, що ми можемо зіграти свою невелику роль, знявши всі спекуляції про фестиваль в цьому році. Ми постаралися прийняти наші рішення якомога раніше, щоб дати галузі повну ясність в ситуації, що склалася, і саме тому ми оголошуємо цей крок сьогодні”, – зазначив голова Cannes Lions Філіп Томас.

ДОВІДКА. Міжнародний фестиваль творчості “Каннські леви” вважається найбільш авторитетним міжнародним фестивалем виробників реклами. Фестиваль, тривалістю від 5 до 7 днів, щорічно проводиться у французькому місті Канни.