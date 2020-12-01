Організатори фестивалю повітряних куль "Монгольф'єрія" перенесли захід на 2 грудня. Після цього погода погіршиться. Фестиваль відбудеться на ВДНГ в денний час з 13:00 до 16:00. Повітряні кулі та учасники будуть перебувати просто неба на величезному полі, розміром як 9 футбольних майданчиків.

Учасники фестивалю побачать величезні повітряні кулі в музичному супроводі. Висота аеростатів порівнянна з п’ятиповерхівкою, а підніматися вони будуть на 30 метрів. Всі, хто придбали відповідні квитки, зможуть зробити підйом на повітряній кулі. На локацію працюватимуть фотографи, які зроблять якісні знімки для учасників.

Організатори просять учасників дотримуватися маскового режиму і фізичною дистанції. Детальна інформація на сайті заходу https://balloonfest.com.ua

Фестиваль теплових аеростатів організовує повітроплавне товариство “Монгольф’єр” і громадська спілка “Українське повітроплавне суспільство”. Захід відбудеться з нагоди річниці запуску першого повітряної кулі в історії людства. 237 років тому брати Монгольф’є запустили свій винахід в Парижі. Відтоді почалася епоха повітроплавання, яке з кожним роком стає все більш популярним видом культурного відпочинку.