У зв’язку з пандемією коронавірусу 13-й Львівський міжнародний фестиваль короткометражного кіно змінює дати проведення на 7 – 13 вересня 2020-го.

Плановано фестиваль мав відбутися у червні.

“Безпека гостей, глядачів/-ок, волонтерів/-ок та команди – для нас на першому місці і нею ми не хочемо ризикувати. Водночас ми хочемо зустрітися з вами у реальному житті та спільно насолодитися фестивальною атмосферою. Щоб можна було знову купити квиток, зайти в кінозал і чекати, поки згасне останнє світло”, – зазначила програмна директорка ГО Wiz-Art Ольга Райтер.

Нові дати проведення фестивалю – 7 – 13 вересня 2020 року, однак все залежатиме від розвитку подій довкола пандемії в Україні та світі.

Для режисерів та знімальних груп продовжуємо дедлайни подачі фільмів. До 15 квітня – звичайний, та до 7 травня – останній. Їх можна надіслати на filmfreeway.

Дбайте про себе та близьких і будьте здорові!

http://wiz-art.ua/festival/lisff-wiz-art-changes-dates/