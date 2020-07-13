Міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва ГОГОЛЬFEST —  FastFestGogolFest «Україна. Пришвидшення» відбудеться 19-20 вересня на День міста у Фастові. На даху найвищого будинку міста 9 липня відбулася презентація фестивалю. Директор ГОГОЛЬFEST Максим Демський і міський голова Михайло Нетяжук офіційно підписали договір про проведення FastFestGogolFest. 

FastFestGogolFest включатиме театральну, музичну, візуальну, освітню, дитячу та нічну програми. За 2 дні та 1 ніч буде проведено близько сотні культурних заходів на кількох локаціях.

У центрі міста, на площі Перемоги 19 вересня відбудеться ґранд-відкриття, режисером якого виступить Влад Троїцький. Це буде безкоштовна подія, на яку може потрапити кожен охочий. Проте, як і інші заходи FastFestGogolFest, вона проходитиме з дотриманням всіх карантинних вимог.

Театральна програма буде представлена на двох сценах у Палаці культури. За словами куратора Андрія Палатного, «місцеві творці-театрали також матимуть можливість долучитися до створення мистецьких проектів». 

У Молодіжному центрі розташується освітня програма «Гімназія», яка представить тему «Наші 20-ті».  «20-ті роки кожного зі століть – це період рішучих змін і важливих кроків для української культури. Наприклад,  20-ті 20-го століття в Україні пов’язані з поколінням проєвропейських письменників, режисерів, інтелектуалів «Розстріляного відродження». Якими стануть наші 20-ті? Куди рухається культура? За якими форматами майбутнє: зум-завтра і тік-ток мислення?», —  розповіла кураторка Анастасія Євдокимова.

Головною локацією фестивалю стане територія колишнього військового містечка. Тут буде музична сцена та дитяча програма. 

Також саме тут «буде створено сквот Art Knot – мистецький вузол, у кожній кімнаті якого художники з усієї України презентують свої роботи. Він продовжить свою роботу як мистецький центр у Фастові після закінчення фестивалю та стане простором для створення нового культурного продукту.  Це триповерхова будівля з півсотнею кімнат. Її впорядкують, підключать електрику, воду, вона стане місцем для роботи художників та мобілізації активних креативних людей Фастова», – розповів куратор візуальної програми Олександр Нікітюк. 

максим демський та михайло нетяжук

Наразі організатори ще не розголошують хедлайнерів музичної програми. Проте директор фестивалю Максим Демський анонсував, що це будуть яскраві та несподівані артисти: «За ними сумують українці, тому що останні 3-5 років вони перебувають за кордоном. Нам вдалося почати з ними переговори, щоб вони представили свої програми. Але поки не підпишемо договори і контракти, ми не маємо права озвучувати імена».

Варто зазначити, що саме місцева влада запросила фестиваль до міста.

«Слоган нашого фестивалю «Україна. Пришвидшення», тому пропоную разом працювати над тим, аби рухати Україну вперед», —  закликав міський голова Михайло Нетяжук.