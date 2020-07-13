Міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва ГОГОЛЬFEST — FastFestGogolFest «Україна. Пришвидшення» відбудеться 19-20 вересня на День міста у Фастові. На даху найвищого будинку міста 9 липня відбулася презентація фестивалю. Директор ГОГОЛЬFEST Максим Демський і міський голова Михайло Нетяжук офіційно підписали договір про проведення FastFestGogolFest.

FastFestGogolFest включатиме театральну, музичну, візуальну, освітню, дитячу та нічну програми. За 2 дні та 1 ніч буде проведено близько сотні культурних заходів на кількох локаціях.

У центрі міста, на площі Перемоги 19 вересня відбудеться ґранд-відкриття, режисером якого виступить Влад Троїцький. Це буде безкоштовна подія, на яку може потрапити кожен охочий. Проте, як і інші заходи FastFestGogolFest, вона проходитиме з дотриманням всіх карантинних вимог.

Театральна програма буде представлена на двох сценах у Палаці культури. За словами куратора Андрія Палатного, «місцеві творці-театрали також матимуть можливість долучитися до створення мистецьких проектів».

У Молодіжному центрі розташується освітня програма «Гімназія», яка представить тему «Наші 20-ті». «20-ті роки кожного зі століть – це період рішучих змін і важливих кроків для української культури. Наприклад, 20-ті 20-го століття в Україні пов’язані з поколінням проєвропейських письменників, режисерів, інтелектуалів «Розстріляного відродження». Якими стануть наші 20-ті? Куди рухається культура? За якими форматами майбутнє: зум-завтра і тік-ток мислення?», — розповіла кураторка Анастасія Євдокимова.

Головною локацією фестивалю стане територія колишнього військового містечка. Тут буде музична сцена та дитяча програма.

Також саме тут «буде створено сквот Art Knot – мистецький вузол, у кожній кімнаті якого художники з усієї України презентують свої роботи. Він продовжить свою роботу як мистецький центр у Фастові після закінчення фестивалю та стане простором для створення нового культурного продукту. Це триповерхова будівля з півсотнею кімнат. Її впорядкують, підключать електрику, воду, вона стане місцем для роботи художників та мобілізації активних креативних людей Фастова», – розповів куратор візуальної програми Олександр Нікітюк.

Наразі організатори ще не розголошують хедлайнерів музичної програми. Проте директор фестивалю Максим Демський анонсував, що це будуть яскраві та несподівані артисти: «За ними сумують українці, тому що останні 3-5 років вони перебувають за кордоном. Нам вдалося почати з ними переговори, щоб вони представили свої програми. Але поки не підпишемо договори і контракти, ми не маємо права озвучувати імена».

Варто зазначити, що саме місцева влада запросила фестиваль до міста.

«Слоган нашого фестивалю «Україна. Пришвидшення», тому пропоную разом працювати над тим, аби рухати Україну вперед», — закликав міський голова Михайло Нетяжук.