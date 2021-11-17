Після трагедії на фестивалі Astroworld проти Тревіса Скотта та інших осіб й організацій подано низку позовів загальною сумою в 750 мільйонів доларів США.

Про це повідомляє американське видання Forbes.

Позови подали 125 осіб, серед яких постраждалі під час штовханини та члени родин тих, хто загинув.

У позові, який вимагає відшкодування збитків у розмірі понад 750 000 000 доларів США за психічні та фізичні страждання, Тревіс Скотт, репер Дрейк, Apple Music, Scoremore, Live Nation, а також медичне кадрове агентство ParaDocs входять до довгого списку відповідачів. Позивачі стверджують, що всі ці відповідачі несли відповідальність за “грубу недбалість” і погану організацію.

Apple Music рекламував і транслював фестиваль Astroworld в прямому ефірі; Live Nation – організатори фестивалю; Scoremore – промоутерська компанія, яка займалася піаром події. Дрейк також названий обвинуваченим, оскільки він виступав разом зі Скоттом протягом більш ніж 30-хвилинного проміжку часу після загибелі людей.

Нагадаємо, трагедія сталася 6 листопада. Тиснява виникла під час виступу Тревіса Скотта та репера Drake, коли натовп намагався підійти ближче до сцени. За словами голови пожежної охорони Сема Пенья, це спричинило паніку й травмування людей. Сем Пенья додав, що 17 людей госпіталізували, в 11 з яких була зупинка серця. Загалом, унаслідок цієї трагедії померло 10 осіб, віком від 9 до 27 років.