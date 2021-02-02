Фіаско інвесторів з Reddit: акції GameStop різко впали на 30%

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що акції GameStop після різкого та необґрунтованого злету впали на 30% у Франкфурті від закриття ринку 1 лютого.

Франкфуртські акції GameStop закріпилися на рівні 143 євро (172,72 долара) на початок торгів 2 лютого. На закритті американського ринку котирування акцій становили 225 доларів, а до відкриття 2 лютого вони впали на 23% та закріпилися на рівні 173 доларів.

За прогнозами фінансових аналітиків, зусилля інвесторів з Reddit поступово зводяться нанівець.

Спотові ціни на срібло впали більш ніж на 4% – до 27,66 долара за унцію після досягнутого восьмирічного максимуму у понеділок, коли роздрібні трейдери купували монети та складали в срібні фонди, щоб спровокувати стрибки цін.

Торговельне божевілля, кероване соціальними мережами, “може повільно закінчуватися”, сказав аналітик ринку OANDA Едвард Моя.

“Як і всі хороші поїздки на американських гірках, все це закінчується”, – сказав Моя.

Попри зниження акцій GameStop майже на третину, котирування акцій компанії залишаються на близько 1000% вищим, ніж до того, як користувачі Reddit вирішили їх масово скуповувати.

Інші акції, скуплені інвесторами-аматорами продовжили свій прогрес, зокрема мова йде про BlackBerry Ltd.