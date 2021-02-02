Фіаско інвесторів з Reddit: акції GameStop різко впали на 30%

Про це повідомляє агентство Reuters.
Зазначається, що акції GameStop після різкого та необґрунтованого злету впали на 30% у Франкфурті від закриття ринку 1 лютого.
Франкфуртські акції GameStop закріпилися на рівні 143 євро (172,72 долара) на початок торгів 2 лютого. На закритті американського ринку котирування акцій становили 225 доларів, а до відкриття 2 лютого вони впали на 23% та закріпилися на рівні 173 доларів.
За прогнозами фінансових аналітиків, зусилля інвесторів з Reddit поступово зводяться нанівець.
Спотові ціни на срібло впали більш ніж на 4% – до 27,66 долара за унцію після досягнутого восьмирічного максимуму у понеділок, коли роздрібні трейдери купували монети та складали в срібні фонди, щоб спровокувати стрибки цін.
Торговельне божевілля, кероване соціальними мережами, “може повільно закінчуватися”, сказав аналітик ринку OANDA Едвард Моя.
“Як і всі хороші поїздки на американських гірках, все це закінчується”, – сказав Моя.
Попри зниження акцій GameStop майже на третину, котирування акцій компанії залишаються на близько 1000% вищим, ніж до того, як користувачі Reddit вирішили їх масово скуповувати.
Інші акції, скуплені інвесторами-аматорами продовжили свій прогрес, зокрема мова йде про BlackBerry Ltd.
- Тисячі інвесторів-любителів зібралися на Facebook, Instagram, WhatsApp, Signal, Telegram та інших популярних платформах після успіху користувачів Reddit з акціями GameStop.
- Детально про те, в чому секрет успіху GameStop, акціях-мемах, реакції американського уряду і ситуації на біржах акцій — в матеріалі #Букв.