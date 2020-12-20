Про це повідомляє видання Forbes.

Компанія витратила майже десять років на розробку найбільш розрекламованої відеогри року. Попередні замовлення на Cyberpunk 2077 оформили понад 8 млн людей.

Фанатам показували вражаючі трейлери за участю таких знаменитостей, як Кіану Рівз, Граймс і ASAP Rocky.

Але випуск Cyberpunk 2077 10 грудня цього року незабаром обернувся катастрофою. Геймери почали повідомляти про велику кількість багів і помилок у грі. До них, зокрема, належать крихітні дерева, танки, які падають з неба, і персонажі, які незрозуміло чому стоять без штанів.

Гра майже не запускалася на старих консолях, таких як PlayStation 4 і Xbox One.

У результаті компанія Sony видалила Cyberpunk 2077 з магазину відеоігор PlayStation Store, а тим, хто її вже придбав, запропонувала повне повернення коштів. У свою чергу Microsoft оголосила, що також поверне гроші, але видаляти гру зі свого магазину не буде.

Фіаско Cyberpunk 2077 коштувало двом співзасновникам CD Projekt Red – Міхалу Кічіньскі і Марчину Івінські 1 млрд доларів США (фінансові втрати склали по 500 млн доларів для кожного). Це пов’язано з тим, що минулого тижня акції компанії впали приблизно на 40%.

Відтак, Івінські з мільярдера перетворився на мільйонера (вартість його пакету в компанії тепер оцінюється в 964 млн доларів).

Два тижні тому статки Кічіньскі оцінювалися в 1,2 млрд доларів. Вартість його пакету в компанії CD Projekt тепер впала до 750 млн доларів.

Історія CD Projekt

Івінські та Кічіньскі заснували компанію CD Projekt (материнську компанію CD Projekt RED) у 1994 році.

До цього Кічіньскі заробляв кишенькові гроші на сірому ринку відеоігор у Варшаві, копіюючи ігри на касетному магнітофоні свого батька (пізніше на дискеті) і продаючи їх у місцевому кіоску. У 1988 році він познайомився з Івінські в середній школі.

У 1994 році Кічіньскі вирішив, що продавати піратські ігри більше не варто: згідно з новим законом про авторське право це було незаконно. Він почав імпортувати легальні ігри з усього світу і продавати їх з великим прибутком.

Згодом Кічіньскі та Івінські вирішили створити свою власну компанію. Витрати на неї не були вражаючими: Кічіньскі повідомляв, що “вклав свій комп’ютер”, а Івінські – 500 доларів.

Працюючи в маленькій кімнаті в квартирі товариша, вони налагодили відносини з американськими розробниками відеоігор, такими як American Laser Games.

Протягом п’яти років Кічіньскі та Івінські знайшли те, що, на їхню думку, повинно було стати наступною великою грою: Baldur’s Gate, розроблену канадською компанією BioWare. Вони зробили правильний вибір: CD Projekt зблизилася з видавцями гри і залучила польських акторів до її озвучування.

За перший тиждень продажі Baldur’s Gate принесли компанії CD Projekt понад 600 тисяч доларів. Потім компанія зробила наступний логічний крок – перейшла до розробки власних ігор.

“Ми з самого початку мріяли створювати свої власні ігри. Ми знали, що це складно, ми знали, що це вимагає великих грошей. І у нас не було досвіду”, – зазначив Кічіньскі.

Хоча CD Projekt не вистачало передових технологій у розробці відеоігор, Кічіньскі та Івінські вважали, що знайшли ідеальний продукт для своєї компанії: The Witcher (“Відьмак”) – гру, засновану на фентезі-романах польського письменника Анджея Сапковського.

Компанія створила серію ігор “The Witcher” і запустила її в 2007 році. Вона розійшлася приблизно 50-мільйонним тиражем. При цьому “The Witcher 3” вважається однією з найвидатніших відеоігор всіх часів. Було продано понад 28 млн копій третьої частини.

Але незабаром справи у компанії пішли не дуже добре. Фінансова криза 2009 року сильно вдарила по CD Projekt Red, якій довелося звільнити майже половину з 350 співробітників.

У підсумку Кічіньскі допоміг CD Projekt знайти інвестора Збігнєва Якубаса. Співзасновники погодилися відмовитися від 22% компанії в обмін на приблизно 4 млн доларів, необхідних для виробництва ігор.

Як зазначає Forbes, до моменту виходу “Відьмака 2” в травні 2011 року Кічіньскі морально вигорів. Хоча гра мала комерційний успіх і визнання критиків.

Команда розпочала розробку двох ігор “The Witcher” одночасно в розпал фінансової кризи. Використання старих технологій призвело до великої кількості обмежень (аналогічно тим проблемам, які виникли в грі Cyberpunk 2077).

Саме тоді Кічіньскі почав планувати вихід із компанії. Він залишив її в 2013 році, незабаром після першого анонсу Cyberpunk 2077.

Після цього Івінські став публічною особою компанії, працюючи разом зі старшим братом Кічіньскі, Адамом, який приєднався до неї в 1994 році і тепер є президентом і членом правління.

Шлях до провалу

Як пише Forbes, CD Projekt RED була відома тим, що змушувала працювати співробітників в останні місяці перед релізом практично без відпочинку і вихідних. Кічіньскі усвідомлював, що єдиний спосіб вкластися в стислі терміни при випуску чергової гри-блокбастера – це “зрізати кути” і виправити помилки після запуску.

Такі недоліки у виробництві в кінцевому підсумку і стали катастрофічними для Cyberpunk 2077.

У той же час Кічіньскі залишив їх вирішувати іншим.

Протягом тривалого періоду розробники Cyberpunk 2077 активно рекламували гру. Найбільшим тріумфом стало залучення відомого голлівудського актора Кіану Рівза як фронтмена гри.

Пандемія коронавірусу надала компанії рідкісну можливість домогтися успіху: на тлі перенесення великої кількості високобюджетних фільмів у CD Projekt RED з’явилася можливість “засвітитися” зі своїм продуктом.

Після декількох переносів дати релізу (з квітня на вересень, потім на листопад і в підсумку на 10 грудня) CD Projekt Red перейшла на 6-денні робочі тижні, щоб укластися в термін. Оскільки компанія поспішала випустити гру перед святковим сезоном, у Cyberpunk 2077 виникли численні помилки і баги.

Кілька аналітиків повідомили Forbes, що в CD Projekt Red планували кожні 2,5 роки по черзі випускати нові ігри Cyberpunk та Witcher.

Оскільки тепер знадобиться додатковий час, щоб виправити проблеми з Cyberpunk 2077 і уникнути повторення тієї ж помилки в майбутньому, від цих планів, компанії, ймовірно, доведеться відмовитися.

Ще влітку аналітики прогнозували, що Cyberpunk 2077 може розійтися більш ніж 25-мільйонним тиражем у перший рік (що при ціні близько 60 доларів за гру призведе до рекордного доходу для компанії). Але через баги в грі ці прогнози тепер під великим питанням.