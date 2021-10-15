Міжнародна федерація футболу (FIFA) евакуювала з Афганістану в Доху (Катар) майже 100 спортсменів з родинами.

Про це повідомили на сайті FIFA.

З серпня керівництво FIFA тісно співпрацювало з урядом Катару, аби провести евакуацію спортсменів.

Групу евакуйованих з Кабула в Доху евакуювали прямим рейсом. На борту літака могло бути до 357 пасажирів. Більшість евакуйованих спортсменів – афганські футболісти.

Після того як їх привезли в Катар – всіх спортсменів та членів родин відправили до спеціального центру для біженців.

Загалом, це був восьмий евакуаційний рейс з Кабула після захоплення влади талібами та виведення американських військ з Афганістану.