Про це повідомили на сайті FIFA.
З серпня керівництво FIFA тісно співпрацювало з урядом Катару, аби провести евакуацію спортсменів.
Групу евакуйованих з Кабула в Доху евакуювали прямим рейсом. На борту літака могло бути до 357 пасажирів. Більшість евакуйованих спортсменів – афганські футболісти.
Після того як їх привезли в Катар – всіх спортсменів та членів родин відправили до спеціального центру для біженців.
Загалом, це був восьмий евакуаційний рейс з Кабула після захоплення влади талібами та виведення американських військ з Афганістану.
- 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
- 17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.
- 18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.
- 30 серпня Сполучені Штати Америки завершили виведення своїх військ з Афганістану.
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