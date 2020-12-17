Про це повідомляє ФІФА в Twitter.
53-річний німець отримав це визнання на гала-вечорі ФІФА The Best-2020.
Тренер “Ліверпуля” у боротьбі за цю нагороду випередив співвітчизника Ганса-Дітера Фліка (“Баварія”) та аргентинця Марсело Бьєлсу (“Лідс Юнайтед”).
Кращим тренером в жіночому футболі стала Саріна Вігман (збірна Нідерландів). Серед номінантів були Емма Хейз (Англія, “Челсі”) і Жан-Люк Вассі (Франція, “Ліон”).
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