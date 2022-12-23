Міжнародна федерація футболу (FIFA)розслідує, як відомий шеф-кухар Солт Бей та низка інших осіб отримали "неправомірний доступ" до поля наприкінці фіналу Чемпіонату світу з футболу в Катарі.

Про це повідомляє BBC.

Солт Бей, турецький шеф-кухар, справжнє ім’я якого Нусрет Гьокче, був помічений, тримаючи та цілуючи кубок Чемпіонату світу під час святкування з гравцями Аргентини після їхньої перемоги над Францією.

Згідно з правилами FIFA, трофеєм може володіти лише обрана група людей, зокрема переможці турніру, офіційні особи FIFA та глави держав.

У заяві для BBC Sport речник FIFA сказав: “Після перевірки ФІФА встановила, як люди отримали неправомірний доступ на поле після церемонії закриття на стадіоні Лусаїл 18 грудня. Будуть вжиті відповідні внутрішні заходи”.

Солт Бей володіє мережею розкішних стейк-хаусів і став відомим у 2017 році після того, як його техніка приготування та приправлення м’яса стала інтернет-мемом.

Багато чинних і колишніх футболістів, включаючи Мессі, Кріштіану Роналду та Девіда Бекхема, їли в його ресторанах.