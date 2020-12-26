ФІФА скасувала молодіжні чемпіонати світу U-17 та U-20 у 2021 році через пандемію COVID-19.

Про це повідомляється на сайті ФІФА.

Турнір U-17 мав пройти в Перу, U-20 – в Індонезії. Вони відбудуться 2023 року.

“Через пандемію COVID-19 Бюро Ради ФІФА вирішило скасувати змагання 2021 року чоловічих чемпіонатів світу з футболу U-20 та U-17 і призначити відповідно Індонезію та Перу, які мали приймати турніри у 2021 році, господарями змагань 2023 року”, – йдеться в повідомленні.

Чинним чемпіоном світу U20 є збірна України. У 2019 команда Олександра Петракова виграла чемпіонат в Польщі, обігравши в фіналі Південну Корею.

Збірна Бразилії – діючий чемпіон світу U17. У 2019 бразильці виграли турнір в четвертий раз в історії.