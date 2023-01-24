Міжнародна федерації футболу (ФІФА) та Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не планують скасовувати заборону на участь російських футбольних команд у європейських турнірах, адже широкомасштабна війна Росії проти України все ще триває.

Про це повідомляє Sky News.

У повідомленні зазначається, що у лютому минулого року ФІФА та УЄФА відсторонили російські команди від європейських турнірів після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну й не збираються скасовувати заборону, адже активні бойові дії Росії на території України продовжуються.

За даними видання, Росію також збираються позбавити права проведення Суперкубка УЄФА – показової чоловічої гри між переможцями Ліги чемпіонів і Ліги Європи, який повинен відбутися в Казані у серпні.

Напередодні засідання виконавчого комітету УЄФА в середу, 25 січня, керівництво російського футбольного союзу збирається провести переговори з представниками керівного органу європейського футболу для обговорення повернення клубів і національних збірних до міжнародних турнірів.

Проте за інформацією Sky News, доки триває повномасштабна війна, розпочата президентом РФ Володимиром Путіним, УЄФА не дозволить повернути російські команди.

Натомість УЄФА має бажання обговорити загальний стан російського футболу і внутрішню ситуацію, щоб підготуватися до того, коли команди зможуть повернутися до змагань, якщо широкомасштабна війна РФ проти України закінчиться.

Зазначимо, що 28 лютого 2022 року всі футбольні клуби Російської Федерації, а також національна збірна були відсторонені від усіх змагань, які проводяться під егідою ФІФА та УЄФА. Після першого рішення про додаткові заходи відносно футбольних клубів Росі, виконкоми УЄФА та ФІФА ухвалили рішення, що всі російські футбольні команди, а також збірна Росії будуть відсторонені від участі у відповідних змаганнях, що проходять під егідою двох організацій.

Відповідне рішення ухвалили Рада ФІФА та виконком УЄФА – найвищі керівні органи організацій, які займаються такими невідкладними питаннями. На офіційному сайті УЄФА зазначається, що футбольний світ повністю об’єднаний та солідарний зі всіма українцями, які постраждали від дій Росії в Україні.