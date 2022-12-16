Міжнародна федерація футболу (FIFA) відхилила прохання президента України Володимира Зеленського виступити з посланням про мир перед початком гри у фіналі Чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

За даними видання, в Офісі президента України запропонували, щоб глава держави виступив з відеозверненням на стадіоні в Катарі перед грою, і були здивовані негативною відповіддю. Невідомо, чи хоче Зеленський звернутися в прямому ефірі, чи в записі.

“Ми думали, що ФІФА хоче використати свою платформу для більшого блага”, – сказало джерело. За даними CNN, переговори між Україною та ФІФА все ще тривають.

У виданні зауважили, що прохання про виступ президента України не здивувало, адже Київ неодноразово намагався використати великі світові події, незалежно від їхньої тематики, щоб привернути увагу світу до широкомасштабної війни в Україні. Відтак, Володимир Зеленський з’являвся за допомогою відеозв’язку на багатьох світових подіях, починаючи від саміту G20 і закінчуючи “Греммі” та Каннським кінофестивалем.

Зазначимо, що 7 грудня впливовий американський журнал Time оголосив “Людину року” за підсумками 2022 року, нею став український президент Володимир Зеленський.

У виданні наголосили, що після початку повномасштабного вторгнення росіян, протягом року Зеленський став обличчям демократії в міжнародному масштабі. У світі, затьмареному інформацією та надлишком мовлення, щоденні відеозвіти президента про війну в його країні закликають світ не забувати про конфлікт, який продовжує розгортатися в Україні.