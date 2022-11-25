На Чемпіонаті світу з футболу в Катарі вболівальникам, одягненим у кольчуги, із пластиковими мечами та щитами з хрестом Святого Георгія, повідомили, що їм не дозволять заходити у такому вигляді на стадіон.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Костюми хрестоносців в арабському контексті можуть образити мусульман”, – заявили у Міжнародній федерації футболу.

Антидискримінаційна організація Kick It Out також рекомендувала вболівальникам не одягати маскарадних костюмів, що представляють лицарів або хрестоносців, які нагадують про релігійні війни, які християни вели проти мусульман у Середньовіччі.

“Ми б хотіли попередити вболівальників, які відвідують матчі Чемпіонату світу з футболу, що певний одяг, наприклад маскарадні костюми лицарів або хрестоносців, можуть не вітатися в Катарі та інших ісламських країнах”, – наголосив прессекретар організації Kick It Out.

Міністерство закордонних справ також рекомендувало вболівальникам ознайомитися з місцевими звичаями перед поїздкою на футбольний турнір й дотримуватися цих звичаїв та традицій.

У виданні зауважили, що на одному з відео видно, як вболівальникам, які були одягнені у костюми хрестоносців, співробітники Служби безпеки не дозволили зайти на катарський стадіон.

Зазначимо, що для багатьох мусульман слово “хрестовий похід” викликає болісні спогади про історію насильницького вторгнення християн, які прагнули захопити Єрусалим і прилеглі території під ісламським правлінням в 11-13 століттях. Питання навколо культури та прав були в центрі уваги майже так само, як і футбол на Чемпіонаті світу в Катарі.

З середини 11 століття відбулось кілька успішних військових наступів армій християнської Європи проти мусульман, які надали європейцям впевненості у своїх силах і розглядаються багатьма істориками як передвісники хрестових походів. Одним з найважливіших із них був успішний напад на Махдію у 1087 р.— атака об’єднаної флотилії морських республік Пізи та Генуї на північноафриканське місто Махдія, столицю Іфрікії (сучасний Туніс). Історик хрестових походів Карл Ердманн вважає напад на Махдію прямим попередником Першого хрестового походу, який відбувся через вісім років після цієї події, оскільки його проводили проти демонізованого мусульманського правителя.

Перший хрестовий похід розпочав низку військових кампаній християнських держав проти мусульманського завоювання. З 7 червня по 15 липня 1099 року відбулася облога Єрусалиму, в результаті місто було захоплене військами хрестоносців. Успішний результат облоги привів до завершення Першого хрестового походу і створення в Малій Азії держави хрестоносців.

У 1099 році значно поріділе військо хресто­носців досягло Єрусалима і після запеклого штурму заволоділо містом. Хрестоносці винищили майже всіх городян. Мусульман, які ховалися в мечетях, убивали на місці. Страхітливі розправи змінювалися релігійними церемоніями, після чого різанина і пограбування відновлювалися.

Нагадаємо, що нещодавно на знак солідарності з тими, хто протестував удома, футболісти мовчали, поки на міжнародному стадіоні Халіфа лунав національний гімн Ірану перед початком гри. Матч завершився перемогою Англії з рахунком 6:2.

Протести, хаос і насильство сколихнули Іран в останні місяці та загрожували самій природі режиму країни, який перебуває при владі понад 40 років.

Протести, які експерти називають найбільш значними з моменту встановлення клерикального правління після Іранської революції 1979 року, були спровоковані смертю Махси Аміні, 22-річної жінки, яка померла після затримання іранською поліцією моралі, нібито за недотримання консервативного дрес-коду країни. Іранські сили безпеки розв’язали насильницьку відповідь.

Перед початком турніру тренер Ірану Карлуш Кейрош сказав, що гравцям буде дозволено протестувати під час змагань у Катарі. Тиха демонстрація поваги у понеділок була зустрінута гучною реакцією іранських уболівальників, багато з яких підбадьорювали весь час.