Міжнародна федерація футболу (ФІФА) поскаржилася в прокуратуру на колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера через на розтрату коштів при створенні Музею світового футболу, що не належить організації.

Про це йдеться в заяві ФІФА.

Музей світового футболу ФІФА відкрився в 2016 році в центрі Цюріха. На ремонт і модернізацію будівлі, що не належить ФІФА, були витрачені 140 млн франків, а оренда повинна обійтися ще в 360 млн франків.

“З огляду на величезні витрати, пов’язані з цим музеєм, а також загальний спосіб роботи попереднього керівництва ФІФА, була проведена судово-медична перевірка, щоб з’ясувати, що ж тут насправді сталося. Ця перевірка виявила широкий спектр підозрілих обставин і помилок керівництва, деякі з яких можуть мати кримінальний характер і, отже, повинні бути належним чином розслідувані відповідними органами. Ми прийшли до висновку, що у нас не було іншого вибору, окрім як повідомити про цей випадок в державну прокуратуру – не в останню чергу тому, що нинішнє керівництво ФІФА також несе фідуціарні обов’язки перед організацією, і ми маємо намір відповідати їм, навіть якщо ті, хто були перед нами, не впоралися з роботою”, – сказав заступник генерального секретаря ФІФА (адміністрація) Аласдер Белл.