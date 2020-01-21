Ігоря Павловського, фігуранта справи про вбивство активістки з Херсона Катерини Гандзюк, Печерський райсуд Києва взяв під варту в іншій справі - як підозрюваного в створенні злочинної організації.

Пряму трансляцію судового засідання вів телеканал “Громадське”.

Павловському інкримінують створення злочинної організації та незаконне зберігання вогнепальної зброї. Представник Офісу генерального прокурора просив взяти підозрюваного під варту на два місяці.

Слідчий суддя задовольнив клопотання звинувачення частково.

“Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з 21 січня до 4 березня 2020 року”, – заявив суддя.

За даними слідства, Павловський створив злочинну організацію, яка займалася залякуванням людей, пошкодженням їх майна, влаштовувала масові заворушення. У підозрі йдеться про два епізоди: підпал автомобіля активістів в квітні 2018 року і масові заворушення біля будівлі Олешківської районної ради Херсонської області в травні 2018 року.

Також Павловський є фігурантом кримінального провадження про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк.