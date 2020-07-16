Про це повідомила прес-служба одеської поліції.
Уточнюється, що фігурант справи, який є директором одеського готелю, хотів вилетіти з України через міжнародний аеропорт “Одеса”.
В даний момент вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу затриманому.
Відзначається, що у справі про пожежу в одеському готелі “Токи Стар” оголошено в розшук співвласника і головного інженера Сергій Дурач.
Нагадаємо, що готель “Токіо Стар” був одним з найбільш бюджетних в Одесі. Він числився за документами як “складські приміщення”. У власників не було документів, які дозволяють людям проживати в будинку.
Нагадаємо, близько першої години ночі 17 серпня в одеському готелі “Токіо Стар” сталася пожежа. До 4:32 пожежа розповсюдилася площею майже тисячі квадратних метрів. Вогонь гасили біля трьох годин. В результаті спалаху загинули 9 осіб.
- Раніше Київський районний суд міста Одеса обрав запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 60 діб без права внесення застави власнику одеського готелю “Токіо Стар” Вадиму Чорному. Пізніше під варту було взято старшого адміністратора готелю.
- Родичі громадянки Австралії — однієї з 9 загиблих під час пожежі — подали цивільний позов з вимогою стягнути з причетних до трагедії 1 млн доларів морального і близько 700 тисяч гривень матеріального збитку.