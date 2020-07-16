В аеропорту Одеси був затриманий один з фігурантів справи про пожежу в готелі "Токіо Стар".

Про це повідомила прес-служба одеської поліції.

Уточнюється, що фігурант справи, який є директором одеського готелю, хотів вилетіти з України через міжнародний аеропорт “Одеса”.

В даний момент вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу затриманому.

Відзначається, що у справі про пожежу в одеському готелі “Токи Стар” оголошено в розшук співвласника і головного інженера Сергій Дурач.

Нагадаємо, що готель “Токіо Стар” був одним з найбільш бюджетних в Одесі. Він числився за документами як “складські приміщення”. У власників не було документів, які дозволяють людям проживати в будинку.

Нагадаємо, близько першої години ночі 17 серпня в одеському готелі “Токіо Стар” сталася пожежа. До 4:32 пожежа розповсюдилася площею майже тисячі квадратних метрів. Вогонь гасили біля трьох годин. В результаті спалаху загинули 9 осіб.