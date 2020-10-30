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Фігуранта «справи ОАСК» звільнили з посади голови Державної судадміністрації

Вища рада правосуддя звільнила з посади голови Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка, який є фігурантом "справи ОАСК". 

П’ятниця, 30 жовтня 2020, 00:59

Про це повідомили у пресслужбі Вищої рада правосуддя. 

“21 жовтня 2020 року до Вищої ради правосуддя надійшла заява Зеновія Холоднюка про звільнення його з займаної посади за власним бажанням. 29 жовтня 2020 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити Холоднюка Зеновія Васильовича з посади голови Державної судової адміністрації України за власним бажанням 30 жовтня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Зеновій Холоднюк обіймав посаду голови ДСА України з 25 квітня 2014 року відповідно до рішення Ради суддів України.

Як повідомлялося раніше, голова ОАСК Павло Вовк, його заступник, п’ятеро суддів ОАСК, голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк та ще 4 осіб (загалом 12) підозрюються в створенні злочинної організації, яка діяла в інтересах політиків і бізнес-кіл та мала на меті захоплення державної влади.

Голові ДСА було вручено підозру у вчиненні таких кримінальних правопорушень:

  • ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво нею або участь у її злочинах);
  • ч. 1 ст. 369-2 (зловживання впливом);
  • ст. 351-2 (перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України).

3 серпня Вищий антикорупційний суд обрав голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

“Справа ОАСК”

17 липня детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.

Згодом з’явилася інформація, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним у січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка). В цілому було повідомлено про підозру 12 особам.

Відомо, що голова ОАСК, його заступник, п’ятеро суддів ОАСК, голова Державної судової адміністрації України та ще 4 осіб (загалом 12) підозрюються в створенні злочинної організації, яка діяла в інтересах політиків і бізнес-кіл та мала на меті захоплення державної влади.

НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Вовк, і собі, заявив, що перебуває  в Україні та готовий прийти на допит.

Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити від посади голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, якого підозрюють у спробі захоплення судової влади в Україні.

Теги: звільнення, ОАСК, суд

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