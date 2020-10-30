Фігуранта «справи ОАСК» звільнили з посади голови Державної судадміністрації

Вища рада правосуддя звільнила з посади голови Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка, який є фігурантом "справи ОАСК".

Про це повідомили у пресслужбі Вищої рада правосуддя.

“21 жовтня 2020 року до Вищої ради правосуддя надійшла заява Зеновія Холоднюка про звільнення його з займаної посади за власним бажанням. 29 жовтня 2020 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити Холоднюка Зеновія Васильовича з посади голови Державної судової адміністрації України за власним бажанням 30 жовтня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Зеновій Холоднюк обіймав посаду голови ДСА України з 25 квітня 2014 року відповідно до рішення Ради суддів України.

Як повідомлялося раніше, голова ОАСК Павло Вовк, його заступник, п’ятеро суддів ОАСК, голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк та ще 4 осіб (загалом 12) підозрюються в створенні злочинної організації, яка діяла в інтересах політиків і бізнес-кіл та мала на меті захоплення державної влади.

Голові ДСА було вручено підозру у вчиненні таких кримінальних правопорушень:

ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво нею або участь у її злочинах);

ч. 1 ст. 369-2 (зловживання впливом);

ст. 351-2 (перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України).

3 серпня Вищий антикорупційний суд обрав голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

“Справа ОАСК”