Фігуранта «справи ОАСК» звільнили з посади голови Державної судадміністрації

Про це повідомили у пресслужбі Вищої рада правосуддя.
“21 жовтня 2020 року до Вищої ради правосуддя надійшла заява Зеновія Холоднюка про звільнення його з займаної посади за власним бажанням. 29 жовтня 2020 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити Холоднюка Зеновія Васильовича з посади голови Державної судової адміністрації України за власним бажанням 30 жовтня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Зеновій Холоднюк обіймав посаду голови ДСА України з 25 квітня 2014 року відповідно до рішення Ради суддів України.
Як повідомлялося раніше, голова ОАСК Павло Вовк, його заступник, п’ятеро суддів ОАСК, голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк та ще 4 осіб (загалом 12) підозрюються в створенні злочинної організації, яка діяла в інтересах політиків і бізнес-кіл та мала на меті захоплення державної влади.
Голові ДСА було вручено підозру у вчиненні таких кримінальних правопорушень:
- ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво нею або участь у її злочинах);
- ч. 1 ст. 369-2 (зловживання впливом);
- ст. 351-2 (перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України).
3 серпня Вищий антикорупційний суд обрав голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
“Справа ОАСК”
17 липня детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.
Згодом з’явилася інформація, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним у січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка). В цілому було повідомлено про підозру 12 особам.
Відомо, що голова ОАСК, його заступник, п’ятеро суддів ОАСК, голова Державної судової адміністрації України та ще 4 осіб (загалом 12) підозрюються в створенні злочинної організації, яка діяла в інтересах політиків і бізнес-кіл та мала на меті захоплення державної влади.
НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Вовк, і собі, заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит.
Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити від посади голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, якого підозрюють у спробі захоплення судової влади в Україні.
- 28 жовтня президент Володимир Зеленський ініціював консультації з Вищою радою правосуддя, щоб “розв’язати питання” щодо Окружного адміністративного суду міста Києва.