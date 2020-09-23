Про це стало відомо з рішення суду.
Володимира Литвина звільнили після закінчення дворічного випробувального терміну. За цей час він не вчинив нового злочину і, відповідно, не порушив умов випробувального терміну.
Тепер судимість Володимира Литвина вважається погашеною. Рішення суду може бути оскаржене протягом тижня, але оскільки держобвинувач у справі підтримав звільнення, то оскарження навряд чи станеться.
Нагадаємо, за версією слідства, восени 2014 роки син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, користуючись особистими відносинами з заступником міністра внутрішніх справ України (Сергієм Чеботарем), виступив організатором закупівлі рюкзаків для потреб солдатів Національної гвардії. У той момент на складах МВС вже знаходиться 2000 невикористаних рюкзаків.
Син голови МВС, згідно з даними слідства, домовився про виготовлення рюкзаків з підприємцем Володимиром Литвином, який, своєю чергою, знайшов товариство з обмеженою відповідальністю з ознаками фіктивності для участі у переговорній процедурі закупівлі. У результаті була досягнута домовленість про постачання 5000 рюкзаків за ціною 2 899 гривень за одиницю.
На думку слідства, екіпірування для силовиків коштувало “істотно вище середньоринкової”, а сама угода завдала державі збитків на 14 мільйонів гривень.
Олександр Аваков, Сергій Чеботар і Володимир Литвин були затримані 31 жовтня 2017 року. Для всіх трьох фігурантів Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
- 31 жовтня 2017 року співробітники НАБУ прийшли з обшуками до сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У МВС заявили, що обшуки у Олександра Авакова не є юридично обґрунтованими. Після цього Арсен Аваков зазначив, що його син Олександр доведе свою невинність у суді.
- Директор НАБУ Артем Ситник 3 листопада повідомив, що Міністерство внутрішніх справ у 2015 році закупило рюкзаки, вартість яких оцінюється у 500 грн, замість заявленої – 2900 грн.
- У квітні 2018 року Солом’янський районний суд Києва скасував арешт майна сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова – Олександра.
- Також у квітні 2018 Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування по так званій “справі рюкзаків” щодо сина міністра внутрішніх справ – Олександра Авакова, – і ексзаступника глави МВС Сергія Чеботаря.
- У вересні 2018 року суд засудив підприємця Володимира Литвина до 5 років в’язниці умовно за нанесення збитків державі при закупівлі рюкзаків для Національної гвардії.