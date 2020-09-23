Червонозаводський районний суд Харкова звільнив від покарання підприємця, фігуранта справи "рюкзаків Авакова" Володимира Литвина, який раніше взяв всю провину на себе.

Про це стало відомо з рішення суду.

Володимира Литвина звільнили після закінчення дворічного випробувального терміну. За цей час він не вчинив нового злочину і, відповідно, не порушив умов випробувального терміну.

Тепер судимість Володимира Литвина вважається погашеною. Рішення суду може бути оскаржене протягом тижня, але оскільки держобвинувач у справі підтримав звільнення, то оскарження навряд чи станеться.

Нагадаємо, за версією слідства, восени 2014 роки син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, користуючись особистими відносинами з заступником міністра внутрішніх справ України (Сергієм Чеботарем), виступив організатором закупівлі рюкзаків для потреб солдатів Національної гвардії. У той момент на складах МВС вже знаходиться 2000 невикористаних рюкзаків.

Син голови МВС, згідно з даними слідства, домовився про виготовлення рюкзаків з підприємцем Володимиром Литвином, який, своєю чергою, знайшов товариство з обмеженою відповідальністю з ознаками фіктивності для участі у переговорній процедурі закупівлі. У результаті була досягнута домовленість про постачання 5000 рюкзаків за ціною 2 899 гривень за одиницю.

На думку слідства, екіпірування для силовиків коштувало “істотно вище середньоринкової”, а сама угода завдала державі збитків на 14 мільйонів гривень.

Олександр Аваков, Сергій Чеботар і Володимир Литвин були затримані 31 жовтня 2017 року. Для всіх трьох фігурантів Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.