У вівторок, 18 серпня, підозрюваним у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко було вручено обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

Про це повідомляють #Букви.

Вдень у вівторок, 18 серпня, відбулося вручення обвинувальних актів фігурантам справи Шеремета. Віталій Коломиєць, адвокат Яни Дугарь, зазначив, що прокурор мав намір вручити обвинувальний акт “без відкриття всіх оригіналів експертиз та інших матеріалів, без оцінки наших доказів”. У зв’язку з цим захисники відмовилися від його отримання.

“Толерувати чергове порушення закону не будемо, в незаконній дії участі брати не стали. Обвинувальний акт проти Яна Дугарь лишився у прокурора”, — написав він.

Згодом Тарас Беспалий, адвокат Юлії Кузьменко, повідомив про отримання обвинувального акта щодо його підзахисної. Він пояснив, що вручення обвинувальних актів є свідченням того, що досудове розслідування справи повністю завершено. Наразі захисники та фігуранти справи очікують на призначення дати підготовчого судового засідання.

“Зі слів прокуратури, завтра обвинувальний акт вже буде подано до Шевченківського районного суду. Відповідно до вимог законодавства, протягом 5 днів з моменту надходження обвинувального акта до суду, суд має призначити справу до підготовчого судового розгляду. Очікуємо від Шевченківського районного суду коли буде призначено справу щодо розгляду, визначено склад суддів, і, відповідно, коли буде відомо дату судового засідання”, — йдеться у зверненні адвоката, опублікованому на Facebook-сторінці “Free Dr Kuzmenko”.

Станіслав Кулик, адвокат Андрія Антоненка, у коментарі #Буквам також підтвердив, що його підзахисному було вручено обвинувальний акт.

“Так, нам вручили обвинувальний акт. Всі свої зауваження ми будемо озвучувати у підготовчому засіданні. Подальші дії — чекати, на якого суддю Шевченківського суду розподілять справу, та призначення підготовчого засідання”, — зазначив він.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста. Зокрема, така акція відбулася днями під стінами Офісу генпрокурора на вулиці Різницькій.