Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Намагаюсь допомогти Космічному агентству залучити допомогу донорів та МФО, щоб реалізувати серію інноваційних проєктів, що пропонує Володимир Усов і його команда. Бачу бажання вивести наш космічний сектор із поступового процесу відмирання через, в першу чергу, корупцію та байдужість менеджерів”, – написала Клітіна.

Варто зазначити, що що раніше Олександра Клітіна потрапила в секс-скандал, коли нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, де чоловіки обговорюють її як нову заступницю міністра. Нібито в розмові нардепів стверджувалося, що Клітіна потрапила на свою посаду через ліжко.

Скандал отримав продовження після оприлюднення переписки пранкера Джокера з Клітіною. Говорячи про закупівлю локомотивів для “Укрзалізниці”, Клітіна звинуватила міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупції, написавши, що він “каламутить з тендерами”. Після цього Криклій заявив, що у нього впала довіра до Клітіної. А згодом її звільнили з посади заступника міністра інфраструктури.