Про це повідомила в фейсбук омбудсмен Людмила Денисова.

За інформацією омбудсмена, фігуранту “справи Хізб ут-Тахрір” Ескендеру Абдулганіеву необхідна термінова медична допомога через невдало видалений зуб. Також його турбує кіста, але допомогу надато не було.

“Протягом тривалого часу громадянина України турбував сильний зубний біль, внаслідок чого піднімалася висока температура тіла. У медичній частині пенітенціарної установи видалили хворий зуб, але рана так і не зажила і продовжує кровоточити. Крім того, раніше в Ескендера Абдулганієва запалилася кіста на куприку, яка викликала сильний біль, але медична допомога так і не була надана”, — написала Денісова.

Омбудсмен наголосила, що вказане суперечить гарантованим нормам Конвенції про захист прав людини і основних свобод і Мінімальним стандартним правилам поводження з ув’язненими, схваленим Економічною і соціальною радою ООН.

У зв’язку з цим Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяні Москалькової з проханням “вжити термінових заходів для відновлення прав громадянина України, а саме сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надали кваліфіковану медичну допомогу”.

Також Денісова зазначила, Ескендер Абдулганіев незаконно був затриманий силовиками Росії 14 лютого 2019. Судовий розгляд в його відношенні вже розпочато, засідання призначене на 20 січня 2020 року.