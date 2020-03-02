Апеляційний суд в США відхилив позов олімпійської чемпіонки з фігурного катання Оксани Баюл проти України на $50 млн.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в Facebook.

За словами міністра, переможниця Олімпійських ігор в Ліллехаммері 1994 року Оксана Баюл у 2016 році вирішила звернутися до Окружного суду Центрального округу Каліфорнії з позовом до держави Україна про стягнення $50 млн (серед інших відповідачів були вказані пан Джозеф Чарльз Лемір і ще дві компанії.)

Обгрунтування позову – порушення принципу сумлінності і чесної ділової практики в рамках трудового договору, укладеного з Оксаною Баюл, і передачі права на використання її імені, популярності та біографічної інформації непричетним третім особам.

За результатами розгляду письмових пояснень сторін Окружний суд Центрального округу Каліфорнії 18 червня 2018 року прийняв рішення на користь держави Україна, задовольнивши клопотання держави про залишення позову без розгляду. Суд визнав, що виключення для застосування імунітету відсутні, а вимоги позивача до держави безпідставні, а тому підлягають відхиленню.

“Оксана і її адвокати цим не задовольнилися і подали апеляцію. У минулий четвер Апеляційний суд Дев’ятого округу США прийняв рішення, яким підтримав позицію держави і відхилив апеляційну скаргу Оксани Баюл. Суд визнав, що Україна захищена від юрисдикції американських судів, а позивач не надав достатніх аргументів для підтвердження обгрунтованості застосування винятків з судового імунітету”, – написав Малюська.

Довідка. Оксана Сергіївна Баюл (рід. 16 листопада 1977, Дніпропетровськ) – українська фігуристка, що виступала в одиночному катанні. Олімпійська чемпіонка 1994 року, чемпіонка світу (1993) і дворазова чемпіонка України (1993, 1994).

Заслужений майстер спорту України.

Баюл переїхала жити в США в 1994 році, виступала в професіоналах. Будучи в стані алкогольного сп’яніння, вона потрапила в автомобільну аварію, після чого потрапила під суд в 1997 році і була засуджена на умовний термін. Страждала алкоголізмом, пройшла реабілітацію. Зараз продовжує виступи і займається бізнесом, видала дві книги на англійській мові. У 2001 покинула, проте в 2005 повернулася в професійний спорт. Залишалася громадянкою України, маючи дозвіл на проживання в США, жила в квартирі площею майже 200 квадратних метрів на 17-му поверсі висотного будинку в Нью-Джерсі.

У 2010 році Баюл ненадовго повернулася в Україну, поступила до Національного педагогічного університету імені Драгоманова в Києві на факультет “Тренерська робота”, планувала створення школи фігурного катання. Однак вже через 4 місяці Баюл покинула університет і повернулася в США через конфлікт з чиновниками, що її запрошували і Галиною Зміївською.

У 2015 році Баюл оголосила про те, що давно припинила спілкування зі Зміївською та Петренко і звинуватила свого екстренера в привласненні значних сум в період її кар’єри. Ініціювала кілька судових позовів в США, звинувачуючи своїх агентів і спонсорів в неправильному розподілі прибутку і незаконному використанні її імені.