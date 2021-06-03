Про це повідомляє американське видання USA Today.
Так, Центр безпечного спорту (SafeSport) заборонив Майнеру брати участь у всіх заходах і змаганнях, організованих Олімпійським та Паралімпійським комітетами США або іншими організаціями, визнаними ними.
Поки невідомо які саме звинувачення були висунуті на адресу фігуриста. Сам Майнер також відмовився від коментарів.
Спортсмен виступав в одиночному розряді й був членом національної збірної. У 2012 році він став бронзовим призером чемпіонату чотирьох континентів. Також Майнер двічі ставав срібним призером США – у 2013 і 2018 роках.
Відомо, що після завершення змагальної кар’єри він працював тренером з фігурного катання недалеко від Бостона.
- Раніше повідомлялося, що американський і канадський актор Сет Роген заявив, що звинувачення у сексуальних домаганнях у бік його колеги Джеймса Франко змінили їхні дружні та робочі взаємини.