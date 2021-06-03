Американського фігуриста Росса Майнера відсторонили від роботи тренером на півроку через звинувачення в сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє американське видання USA Today.

Так, Центр безпечного спорту (SafeSport) заборонив Майнеру брати участь у всіх заходах і змаганнях, організованих Олімпійським та Паралімпійським комітетами США або іншими організаціями, визнаними ними.

Поки невідомо які саме звинувачення були висунуті на адресу фігуриста. Сам Майнер також відмовився від коментарів.

Спортсмен виступав в одиночному розряді й був членом національної збірної. У 2012 році він став бронзовим призером чемпіонату чотирьох континентів. Також Майнер двічі ставав срібним призером США – у 2013 і 2018 роках.

Відомо, що після завершення змагальної кар’єри він працював тренером з фігурного катання недалеко від Бостона.