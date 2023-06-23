Джерело: “Енергоатом”.

Однак станом на ранок 23 червня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Зараз він становить 16,60 м. Проте наразі цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м. У компанії зауважили, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Також в “Енергоатомі” нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Зазначимо, що вчора, 22 червня, президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.

Глава держави оголосив про інформацію після доповіді нашої розвідки та Служби безпеки України.

“Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього”, — заявив президент.

Зеленський вкотре наголосив, що “радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру”. Наяву інформацію та усі докази передають “нашим партнерам – кожному у світі”.

“Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі. Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти”, — резюмував глава держави.