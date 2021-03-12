Заяву опубліковано на сайті Української православної церкви Київського патріархату.
Днями стало відомо. що Вселенський патріарх Варфоломій цьогоріч відвідає Україну. В УПЦ КП переконані, що цей візит має бути “наповнений справжньою історичною місією та вагою”. Там закликають Варфоломія надати УПЦ Томос.
“Хочу запевнити, що єпископат, духовенство та вірні Української Православної Церкви Київського Патріархату з радістю вкотре вітатимуть як гостя Його Всесвятість Патріарха Варфоломія на українській землі у випадку, якщо він під час свого візиту вручить Томос про надання Українській Православній Церкві статусу Патріархату. Це буде довгоочікуваним актом справедливості щодо побожного українського народу та забезпечить реальну автокефалію нашої Церкви, адже, як відомо, саме Патріархат не може бути у складі Патріархату, а митрополія – може”, — заявив Філарет.
Філарет також звернувся до президента Володимира Зеленського та представників влади з прохання напередодні візиту Варфоломія порушити питання щодо надання ним нового Томосу.
- Нагадаємо, 14 грудня 2019 року на соборі Православної церкви України предстоятель Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) і Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).
- 11 червня почесний патріарх Православної церкви Філарет заявив, що скличе “помісний собор” Київського патріархату на 20 червня, щоб заявити про невизнання Томосу Вселенського патріарха. Патріарх Філарет також заявив, що не визнає Томос Вселенського патріарха, який “нав’язав церкві лише нову залежність”.
- Православна церква України раніше застерегла почесного патріарха Філарета від проведення “собору Київського патріархату” та попередила, що участь у такому заході означатиме розкол і загрожує відлученням від ПЦУ.
- Голова Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній прокоментував спроби патріарха Філарета відновити Українську православну церкву Київського патріархату і зазначив, що розколу в Православній церкві України немає.
- Почесний патріарх Православної церкви України Філарет вимагає від Вселенського патріарха Варфоломія повернути оригінал постанови помісного собору від 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.