Заяву опубліковано на сайті Української православної церкви Київського патріархату.

Днями стало відомо. що Вселенський патріарх Варфоломій цьогоріч відвідає Україну. В УПЦ КП переконані, що цей візит має бути “наповнений справжньою історичною місією та вагою”. Там закликають Варфоломія надати УПЦ Томос.

“Хочу запевнити, що єпископат, духовенство та вірні Української Православної Церкви Київського Патріархату з радістю вкотре вітатимуть як гостя Його Всесвятість Патріарха Варфоломія на українській землі у випадку, якщо він під час свого візиту вручить Томос про надання Українській Православній Церкві статусу Патріархату. Це буде довгоочікуваним актом справедливості щодо побожного українського народу та забезпечить реальну автокефалію нашої Церкви, адже, як відомо, саме Патріархат не може бути у складі Патріархату, а митрополія – може”, — заявив Філарет.

Філарет також звернувся до президента Володимира Зеленського та представників влади з прохання напередодні візиту Варфоломія порушити питання щодо надання ним нового Томосу.