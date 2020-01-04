Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” заявив предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній.

“Рішення про статус митрополії і визнання з боку Константинополя приймав саме Філарет. Якби він тоді не погодився на такий статус, то, відповідно, не було б об’єднавчого собору, ми не змогли б отримати і томос. Але він підписав відповідні документи, він провів помісний собор Київського патріархату, який розпустив всі структури”, – сказав Єпіфаній.

Також він пояснив, що всі структури УПЦ Київського патріархату ліквідовані. Він підкреслив, що не варто навіть говорити про його існування, як окремої структури.

“Тому зараз говорити про існування окремої структури Київського патріархату немає необхідності. Ні юридично, ні фактично цієї церкви вже немає, тому що вона лягла в основу єдиної визнаної Помісної Православної церкви”, – додав Єпіфаній.

14 грудня на соборі Православної церкви України предстоятель Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) і Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

Православна церква України раніше застерегла почесного патріарха Філарета від проведення “собору Київського патріархату” та попередила, що участь у такому заході означатиме розкол і загрожує відлученням від ПЦУ.

11 червня почесний патріарх Православної церкви Філарет заявив, що скличе “помісний собор” Київського патріархату на 20 червня, щоб заявити про невизнання Томосу Вселенського патріарха. Патріарх Філарет також заявив, що не визнає Томос Вселенського патріарха, який “нав’язав церкві лише нову залежність”.