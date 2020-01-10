Почесний патріарх Філарет відкликав свій підпис під постановою про ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату від 15 грудня 2018 року.

Про це повідомили у прес-службі УПЦ КП.

“На цю постанову посилаються чиновники Міністерства культури України, які відмовляються здійснити державну реєстрацію постанови Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 20 червня 2019 року, якою була скасована постанова т.зв. Помісного Собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року”, — йдеться у повідомлені.

Також в УПЦ КП зазначили, що патріарх Філарет вже повідомив міністра культури, молоді і спорту України Володимира Бородянського, що він відкликав підпис з постанови про ліквідацію.

У тексті повідомленні наголошується, що, незважаючи на численні спроби реєстрації постанови помісного собору УПЦ КП від 20 червня 2019 року, державний секретар Мінкульту таку держреєстрацію не здійснює, посилаючись на постанову помісного собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року. При цьому вказується, що ця постанова скасована постановою помісного собору УПЦ КП 20 червня 2019 року.

“Відкликання підпису, як допустиму юридичну дію, обумовлюю положеннями статей 9 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статей 22 та 35 Конституції України, – якими унеможливлюється погіршення правового становища громадян України, що реалізовують право на свободу совісті в Київському Патріархаті”, – йдеться в документі.

Нагадаємо, 14 грудня на соборі Православної церкви України предстоятель Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) і Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

Православна церква України раніше застерегла почесного патріарха Філарета від проведення “собору Київського патріархату” та попередила, що участь у такому заході означатиме розкол і загрожує відлученням від ПЦУ.

11 червня почесний патріарх Православної церкви Філарет заявив, що скличе “помісний собор” Київського патріархату на 20 червня, щоб заявити про невизнання Томосу Вселенського патріарха. Патріарх Філарет також заявив, що не визнає Томос Вселенського патріарха, який “нав’язав церкві лише нову залежність”.