Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Шановні священнослужителі. Мене тут пресслужба просить написати пафосне звернення, щоб на Великдень всі залишалися вдома. Але у мене немає слів. Є одні вирази”, – йдеться в повідомленні.

За словами Філатова, крім штрафів від поліції і кримінальних справ церкви “отримають весь комплекс заходів від міської влади, відкатаних на наливайки і пунктах металоприйомів”.

“Хочете сидіти без води і світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо. Також чекайте скасування документів по землі і будь-яких дозволів на реконструкцію. Ми ж з вами не лаялися всі ці роки, правда? Але якщо ви хочете ризикувати здоров’ям людей, то тоді не ображайтеся. Я вас чесно попереджаю. І не допоможе вам ніхто. Ні мої прекрасні відносини з Владикою Іринеєм, ні депутатське лобі, ні сам Господь Бог”, – підкреслив він.

“І, так, передайте цьому кретинові з “Тополя”, чиє фото на Вербну Неділю обійшло всі ЗМІ, нехай вже готується”, – додав мер Дніпра.

Слід зазначити, що, за даними ЗМІ, в Дніпрі в Храмі Великомученика і цілителя Пантелеймона у вербну неділю людей причащали з однієї ложечки.