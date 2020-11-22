Про це свідчать дані екзит-полу Центру соціологічних та маркетингових досліджень Socis.

За Філатова віддали голоси 78.75%.

Загід Краснов від “Громадської сили” набрав 18,25%.

Дослідження проводилось в день другого туру виборів міського голови в м.Дніпро 22 листопада 2020 року, на виході з виборчих дільниць. Дослідженням було охоплено 60 виборчих дільниць по усій території міста, які розміщені рівномірно та пропорційно, відповідно по територіям районів міста.

Опитано – 3398 виборців. Рівень досяжності дослідження (Response Rate) – 70.62%. Відмов від інтерв’ю – 1414.

Філатов очолив місто в 2015 році, до цього був бізнесменом і адвокатом, також певний час працював журналістом. Переміг на виборах до парламенту VIII скликання за 27 одномандатним виборчим округом (Дніпро).