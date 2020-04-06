Про це Філатов написав в коментарях під постом Дубінського в Facebook.
Так, сьогодні Дубінський на своїй сторінці в соцмережі написав, що “знежирений мер Дніпра Філатов видалив пост про відстріл собак і почав брехати, що це фейк”.
“Боря, всы вже і так знають, що ти долбо*об. Не треба виправдовуватися”, – зазначив нардеп.
Під його постом мер Дніпра пообіцяв йому набити *бало.
“Я просто *бало тобі розіб’ю. Готуйся. І Беніна охорона не допоможе, ху*сос:”, – відповів Філатов.
У відповідь на цей коментар Дубінський знову написав пост, в якому обматюкав Філатова і пригрозив ДБР і Нацполіцією.
“Алкоголь роз’їв мозок настільки, що мер Дніпра Філатов обіцяє мені в коментарях “розбити *бало”. Сподіваюся, клоун, ти не кинешся протверезівши видаляти цей коментар. І вже з завтрашнього дня почнеш ходити на допити в ДБР і Нацполіцію. Будемо проводити виховну роботу в суворій відповідності з законом. Царьок ху*в”, – написав нардеп.
- Раніше журналісти Bihus.info дізналися, що народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський та його сім’я володіють 24 квартирами і 17 автомобілями. За останні п’ять років Дубінський купив 10 автомобілів, сім з яких — “Мерседеси”. Депутат пояснював свій стан “талантом” телеведучого, вартість майна його сім’ї — близько 2,5 мільйона доларів.
- “Слуга народу” Олександр Дубінський звинуватив журналіста Дениса Бігуса в “заказуху” у відповідь на розслідування про його 24 квартирах, 70 сотках землі, 2 будинках і 17 автомобілях.
- Відомо, що редактору CNN з його зарплатою знадобиться пропрацювати близько 20 років, щоб досягти рівня становища сім’ї Дубінського.