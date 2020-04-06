Про це Філатов написав в коментарях під постом Дубінського в Facebook.

Так, сьогодні Дубінський на своїй сторінці в соцмережі написав, що “знежирений мер Дніпра Філатов видалив пост про відстріл собак і почав брехати, що це фейк”.

“Боря, всы вже і так знають, що ти долбо*об. Не треба виправдовуватися”, – зазначив нардеп.

Під його постом мер Дніпра пообіцяв йому набити *бало.

“Я просто *бало тобі розіб’ю. Готуйся. І Беніна охорона не допоможе, ху*сос:”, – відповів Філатов.

У відповідь на цей коментар Дубінський знову написав пост, в якому обматюкав Філатова і пригрозив ДБР і Нацполіцією.

“Алкоголь роз’їв мозок настільки, що мер Дніпра Філатов обіцяє мені в коментарях “розбити *бало”. Сподіваюся, клоун, ти не кинешся протверезівши видаляти цей коментар. І вже з завтрашнього дня почнеш ходити на допити в ДБР і Нацполіцію. Будемо проводити виховну роботу в суворій відповідності з законом. Царьок ху*в”, – написав нардеп.