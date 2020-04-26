Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням відкликати своїх "псів", які відкривають нескінченні кримінальні справи проти мерів, місцевих депутатів, громадських активістів і політичних опонентів.

Про це Філатов написав у Facebook.

“Повірте, у мене давні світоглядні розбіжності з мерами Одеси та Харкова, але хотілося б зрозуміти, а коли закінчаться їхні нескінченні кримінальні справи, які роками переходять у спадок від одного президента до наступного? І скажіть, нові “підозри” у карантин – це хіба справедливо? Повірте, мені не подобається, що в Запоріжжі побудували аеропорт, який конкурує з Дніпром, але коли мера Запоріжжя за нього переслідують – це чисте скотство. У Києві ганяють заступників Кличка, у Вінниці СБУ (!) шукає в мерії (!!) вкрадену сіль (!!!). Чи у нас вже все добре в країні з держбезпекою, що треба спецслужбі сіллю займатися?” – написав Філатов.

Філатов попросив президента Зеленського звернути увагу на те, що в Україні кримінальні справи “штампуються пачками”.

“Невже щоранку, ваші апаратники не кладуть вам на стіл зведення про те, що в Україні кримінальні справи штампуються пачками? У вашому знаменитому турборежимі. В карантин. Що та некерована зграя, яку ви так красиво обіцяли реформувати і привести до тями, сьогодні об’єднала проти себе всіх”, – написав Філатов і попросив Зеленського оголосити своїм “псам” карантин до кінця епідемії.

Філатов нагадав, що по всьому світу в розпал епідемії з в’язниць випускають людей, “а в Україні, навпаки, пакують”.

“Скажіть, коли вже закінчаться нескінченні кримінальні справи? Проти мерів. Проти місцевих депутатів. Громадських активістів. Політичних опонентів. А особливо проти веселих тітоньок, які по-смішному загрожують вам в Ютубі, а за підсумком, негідники в погонах шукають у них в дитячих ліжках водяні пістолети”, – сказав мер Дніпра.

Раніше мера Покрова Олександра Шаповала правоохоронці затримали за підозрою в привласненні 1,3 млн бюджетних грошей. За даними прокуратури, мер і ще кілька чиновників, вступивши в попередню змову, привласнили бюджетні кошти, передбачені для ремонту покрівель житлових будинків і установ освіти.

За Шаповала вступився Борис Филатов.