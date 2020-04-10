Мер Дніпра Борис Філатов поскаржився, що «дупа Бєні, яка говорить» нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський написав на нього заяву в Держбюро розслідувань.

Про це він написав у своєму Telgram-каналі.

Нагадаємо, Філатов пообіцяв набити *бало народному депутату від партії “Слуга народу” Олександру Дубінському. У відповідь на це Дубинський написав пост, в якому обматюкав Філатова і пригрозив ДБР і Нацполіцією.

“Дупа Бєні, яка говорить, написала таки на мене заяву в ДБР. Тепер народний депутат Дубінський у нас потерпілий. Я дуже радий тому, що зміг показати всім, що ніякі вони не страшні. Вони – жалюгідні нікчеми. Які ховають своє боягузтво за великі гроші, охоронців і депутатські мандати. І варто на них тільки рикнути, як вони рефлекторно ссикануть в праву штанину і побіжать скаржитися “дядькові-міліціонеру”, – написав Філатов.