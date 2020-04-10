Про це він написав у своєму Telgram-каналі.
Нагадаємо, Філатов пообіцяв набити *бало народному депутату від партії “Слуга народу” Олександру Дубінському. У відповідь на це Дубинський написав пост, в якому обматюкав Філатова і пригрозив ДБР і Нацполіцією.
“Дупа Бєні, яка говорить, написала таки на мене заяву в ДБР. Тепер народний депутат Дубінський у нас потерпілий. Я дуже радий тому, що зміг показати всім, що ніякі вони не страшні. Вони – жалюгідні нікчеми. Які ховають своє боягузтво за великі гроші, охоронців і депутатські мандати. І варто на них тільки рикнути, як вони рефлекторно ссикануть в праву штанину і побіжать скаржитися “дядькові-міліціонеру”, – написав Філатов.
- Раніше журналісти Bihus.info дізналися, що народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський та його сім’я володіють 24 квартирами і 17 автомобілями. За останні п’ять років Дубінський купив 10 автомобілів, сім з яких — “Мерседеси”. Депутат пояснював свій стан “талантом” телеведучого, вартість майна його сім’ї — близько 2,5 мільйона доларів.
- “Слуга народу” Олександр Дубінський звинуватив журналіста Дениса Бігуса в “заказуху” у відповідь на розслідування про його 24 квартирах, 70 сотках землі, 2 будинках і 17 автомобілях.
- Відомо, що редактору CNN з його зарплатою знадобиться пропрацювати близько 20 років, щоб досягти рівня становища сім’ї Дубінського.