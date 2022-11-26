Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що в Україні існують проблеми в комунікації між центральною та міською владами. До прикладу, за його словами відкриття "Пунктів незламності" не узгоджувалася з адміністрацією міста через що довелося витрачати на це гроші з міського бюджету.

Про це повідомляє “Дзеркало тижня”.

“Ми купили два місяці тому п’ятнадцять генераторів потужністю від 400 до 800 кіловатів і 1 мегават, головне завдання яких — відкачувати стоки каналізації, воду з метро та аварійно скидати воду з системи опалення на випадок сильних морозів. На одному з таких потужних генераторів ми втримали в робочому стані котельню, яка забезпечує теплом пологовий будинок”, — сказав Філатов.

За його словами, генератори міська влада придбала в українського постачальника, згідно з українським законодавством про закупівлю: “Все, що ми замовляли та купували за час війни, — виключно за гроші міського бюджету”, — уточнив мер Дніпра.

Він розповів, що спочатку йому зателефонував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко й повідомив, що є розпорядження від Офісу Президента відкрити “Пункти незламності”: “Ми йдемо і відкриваємо їх за свої гроші”, — додав Філатов.

Як стало зрозуміло, відкриття пунктів в місті не узгоджували з міською владою: “Я почув голову ОВА, відкрив їх там, де вважав за потрібне, і передав йому адреси. Що з ними було далі і як це стикувалось із картою ОПУ, я не знаю”, — відповів мер.

Журналістка, яка спілкувалася з Філатовим нагадала, що ще з літа говорили про можливі удари по інфраструктурі, а з Резервного фонду було виділено 1,4 мільярда гривень на закупівлю мобільних котелень, а також лунали чіткі рекомендації Асоціації міст України обладнати пункти обігріву в школах, які підходять для приймання людей та покривають мікрорайони.

Однак, як сказав голова міської адміністрації Дніпра, жодних мінікотелень в місті не бачили, і грошей теж.

“Розумієте, оскільки в мене взагалі немає комунікації ні з Кабміном, ні з ОПУ, я не розумію, як ці пункти планував робити Кирило Тимошенко. Але в нас є свої генератори, є старлінки, ліхтарики та інше, ми їх обладнали на власний розсуд там, де змогли у пропонованих обставинах”, — констатував голова міста.