Про це повідомило пропагандистське видання “Комсомольская правда”.
Російський співак планує виступити наприкінці липня. Він назвав окупантів “героями” та запевняє, що у такий спосіб хоче підтримати їх.
“Нам зараз, як ніколи, важливо згуртуватися. Ми – величезна сила. Я прямую до Криму, і навіть шкода, що всього два концерти – у Ялті та Феодосії. Я так хочу побачити всіх кримчан, але особливо чекатиму всіх наших героїв. Я запрошую на свої концерти поранених військових, які відновлюють здоров’я у шпиталях. Росія – велика країна, чекаю на вас”, – каже артист.
На концертному сайті Кіркорова зазначено, що його перший концерт буде у Феодосії 26 липня. У концертному залі “Ювілейний” у Ялті виступ відбудеться наступного дня.
Раніше російський співак виступав у Сочі. 24 липня він виступить у Геленджику, а завтра – в Анапі.
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