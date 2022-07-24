Російський співак Філіп Кіркоров планує виступити в окупованому Криму. Він проведе концерти в окупованій Ялті та Феодосії для російських військових, які отримали поранення в Україні.

Про це повідомило пропагандистське видання “Комсомольская правда”.

Російський співак планує виступити наприкінці липня. Він назвав окупантів “героями” та запевняє, що у такий спосіб хоче підтримати їх.

“Нам зараз, як ніколи, важливо згуртуватися. Ми – величезна сила. Я прямую до Криму, і навіть шкода, що всього два концерти – у Ялті та Феодосії. Я так хочу побачити всіх кримчан, але особливо чекатиму всіх наших героїв. Я запрошую на свої концерти поранених військових, які відновлюють здоров’я у шпиталях. Росія – велика країна, чекаю на вас”, – каже артист.

На концертному сайті Кіркорова зазначено, що його перший концерт буде у Феодосії 26 липня. У концертному залі “Ювілейний” у Ялті виступ відбудеться наступного дня.

Раніше російський співак виступав у Сочі. 24 липня він виступить у Геленджику, а завтра – в Анапі.