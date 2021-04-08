Про це пише агентство Reuters.
За словами голови Управління з контролю за продуктами та ліками Філіппін Роландо Енріке Домінго, припинення вакцинації сталася після того, як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити утворенню тромбів в список рідкісних побічних ефектів вакцини AstraZeneca.
“Це призупинення не означає, що вакцина небезпечна або неефективна. Ми просто вживаємо заходи обережності для безпеки кожного філіппінця”, – сказав Домінго.
На цей час Філіппіни отримали 525 600 доз вакцини AstraZeneca через програму COVAX, що становить приблизно п’яту частину від загальної кількості препарату в країні. Ще 2,6 мільйона доз, закуплених приватним сектором, будуть доставлені наступного місяця.
1 березня країна розпочала програму вакцинації, прищепивши в першу чергу медичних працівників, а потім літніх людей і людей з супутніми захворюваннями.
На сьогодні в країні введено майже 923 000 доз китайської вакцини Sinovac Biotech і AstraZeneca. Мета держави цього року – прищепити 70 мільйонів осіб із 108 мільйонів населення.
Нагадаємо, у лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання. Дослідження показували, що ця вакцина дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
- У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
- Наприкінці березня лідери Європейського Союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт вакцин після затяжного скандалу з англо-шведським виробником AstraZeneca. Ситуація із забороною на експорт виникла через те, що компанія не виконала зобов’язань перед Євросоюзом щодо поставок вакцини проти коронавірусу.