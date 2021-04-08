Органи охорони здоров'я Філіппін призупинили використання вакцини AstraZeneca COVID-19 для людей молодше 60 років для розслідування повідомлень про виникнення тромбів, що надходять з інших країн.

Про це пише агентство Reuters.

За словами голови Управління з контролю за продуктами та ліками Філіппін Роландо Енріке Домінго, припинення вакцинації сталася після того, як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити утворенню тромбів в список рідкісних побічних ефектів вакцини AstraZeneca.

“Це призупинення не означає, що вакцина небезпечна або неефективна. Ми просто вживаємо заходи обережності для безпеки кожного філіппінця”, – сказав Домінго.

На цей час Філіппіни отримали 525 600 доз вакцини AstraZeneca через програму COVAX, що становить приблизно п’яту частину від загальної кількості препарату в країні. Ще 2,6 мільйона доз, закуплених приватним сектором, будуть доставлені наступного місяця.

1 березня країна розпочала програму вакцинації, прищепивши в першу чергу медичних працівників, а потім літніх людей і людей з супутніми захворюваннями.

На сьогодні в країні введено майже 923 000 доз китайської вакцини Sinovac Biotech і AstraZeneca. Мета держави цього року – прищепити 70 мільйонів осіб із 108 мільйонів населення.

Нагадаємо, у лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання. Дослідження показували, що ця вакцина дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.